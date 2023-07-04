https://sputniknews.com.tr/20230704/fransada-muhalefet-temsilcisi-panot-basbakanin-toplantisini-kayitsizliga-tepki-olarak-terk-etti-1073135145.html
Fransa'da muhalefet temsilcisi Panot, Başbakanın toplantısını 'kayıtsızlığa tepki' olarak terk etti
Fransa'da muhalefet temsilcisi Panot, Başbakanın toplantısını 'kayıtsızlığa tepki' olarak terk etti
Fransa'da muhalefetin önemli isimlerinden Mathilde Panot, Başbakan Elisabeth Borne'un olaylı protestoları görüşmek için düzenlediği toplantıyı, sorularına... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T02:00+0300
2023-07-04T02:00+0300
2023-07-04T02:00+0300
fransa
eylem
elisabeth borne
muhalefet
dünya
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Nanterre kentinde 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülen sürücünün ardından ülkede patlak veren gösterileri görüşmek üzere Borne, başbakanlık binasında Parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi.Borne görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında, toplantıda birçok şeyin görüşüldüğüne işaret ederek, "seçilmişlerle" destekleme ve düzenin yeniden tesis edilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.Fransız basınındaki habere göre, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot sorularına kayıtsız kalınınca toplantıyı terk etti.Gösterilerin 6. gecesinde de gözaltılar sürdüFransız basınındaki habere göre, gösterilerin 6. gecesinde şu ana kadar başkent Paris civarında 17 kişi gözaltına alındı.Protestoların maliyeti 1 milyar Euro'yu aştıFransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, protestoların 1 milyar avrodan fazla hasara yol açtığını belirtti.De Bezieux, 200 dükkanın tamamen yağmalandığını, 300 banka bayisinin tamamen tahrip edildiğini ve tütün satan 250 dükkanın gösterilerden etkilendiğini kaydetti.Fransa'daki şiddetli protestolarFransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230703/fransadaki-protestolar-6-gununde-yaklasik-3-bin-200-kisi-gozaltina-alindi-1073121909.html
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fransa, eylem, elisabeth borne, muhalefet
fransa, eylem, elisabeth borne, muhalefet
Fransa'da muhalefet temsilcisi Panot, Başbakanın toplantısını 'kayıtsızlığa tepki' olarak terk etti
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Fransa'da muhalefetin önemli isimlerinden Mathilde Panot, Başbakan Elisabeth Borne'un olaylı protestoları görüşmek için düzenlediği toplantıyı, sorularına kayıtsız kalındığı gerekçesiyle terk etti.
Nanterre kentinde 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülen sürücünün ardından ülkede patlak veren gösterileri görüşmek üzere Borne, başbakanlık binasında Parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi.
Borne görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında, toplantıda birçok şeyin görüşüldüğüne işaret ederek, "seçilmişlerle" destekleme ve düzenin yeniden tesis edilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.
Fransız basınındaki habere göre, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot sorularına kayıtsız kalınınca toplantıyı terk etti.
Gösterilerin 6. gecesinde de gözaltılar sürdü
Fransız basınındaki habere göre, gösterilerin 6. gecesinde şu ana kadar başkent Paris civarında 17 kişi gözaltına alındı.
Protestoların maliyeti 1 milyar Euro'yu aştı
Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, protestoların 1 milyar avrodan fazla hasara yol açtığını belirtti.
De Bezieux, 200 dükkanın tamamen yağmalandığını, 300 banka bayisinin tamamen tahrip edildiğini ve tütün satan 250 dükkanın gösterilerden etkilendiğini kaydetti.
Fransa'daki şiddetli protestolar
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.
Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.