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https://sputniknews.com.tr/20230704/fransa-lubnan-merkez-bankasi-baskaninin-ulkedeki-tum-mal-varligina-el-koydu-1073173936.html
Fransa, Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın ülkedeki tüm mal varlığına el koydu
Fransa, Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın ülkedeki tüm mal varlığına el koydu
Fransız yargısının hakkında yolsuzluk davaları açılan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin bu ülkedeki tüm mal varlıklarına el konulması talebini... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T21:12+0300
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dünya
fransa
lübnan
merkez bankası
lübnan merkez bankası
yolsuzluk
riyad selame
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Lübnan resmi ajansı NNA'da, Lübnan Adalet Bakanı Henry Huri'nin Selame hakkında yaptığı yazılı açıklamaya ver verildi.Lübnan devletinin görevlendirdiği avukatlar aracılığıyla Selame'ye ait Fransa'daki tüm varlıklarına el konulması için yapılan talebin Fransız yargısı tarafından kabul edildiği kaydedildi.Fransa'nın başkenti Paris'te 16 Mayıs'ta, Selame hakkında "kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk" iddialarıyla açılan davada mahkeme, "uluslararası tutuklama" kararı vermişti.Fransa'nın ardından Alman yargısı da 30 Mayıs'ta, aynı suçlamalardan ötürü Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştı.Lübnan'da dokunulmazlığı bulunan Selame için 24 Mayıs'ta, Lübnan yargısı tarafından da 2. defa yurt dışı yasağı getirilip Fransız ve Lübnan pasaportlarına el konulmuştu.Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıLübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak 2022'de Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat 2022'de de Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.Selame ayrıca 16 Mart 2023'te Beyrut'ta, Avrupa'dan gelen adli bir heyetin huzurunda hakkındaki iddialara ilişkin ifade vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20220112/lubnan-merkez-bankasi-baskani-selameye-yurtdisina-cikis-yasagi-1052646304.html
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fransa, lübnan, merkez bankası, lübnan merkez bankası, yolsuzluk, riyad selame
fransa, lübnan, merkez bankası, lübnan merkez bankası, yolsuzluk, riyad selame

Fransa, Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın ülkedeki tüm mal varlığına el koydu

21:12 04.07.2023
© AFP 2023Fransız yargısının hakkında yolsuzluk davaları açılan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame
Fransız yargısının hakkında yolsuzluk davaları açılan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023
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Fransız yargısının hakkında yolsuzluk davaları açılan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin bu ülkedeki tüm mal varlıklarına el konulması talebini kabul ettiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da, Lübnan Adalet Bakanı Henry Huri'nin Selame hakkında yaptığı yazılı açıklamaya ver verildi.
Lübnan devletinin görevlendirdiği avukatlar aracılığıyla Selame'ye ait Fransa'daki tüm varlıklarına el konulması için yapılan talebin Fransız yargısı tarafından kabul edildiği kaydedildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te 16 Mayıs'ta, Selame hakkında "kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk" iddialarıyla açılan davada mahkeme, "uluslararası tutuklama" kararı vermişti.
Fransa'nın ardından Alman yargısı da 30 Mayıs'ta, aynı suçlamalardan ötürü Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştı.
Lübnan'da dokunulmazlığı bulunan Selame için 24 Mayıs'ta, Lübnan yargısı tarafından da 2. defa yurt dışı yasağı getirilip Fransız ve Lübnan pasaportlarına el konulmuştu.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.
İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.
Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.
Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.
Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak 2022'de Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat 2022'de de Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.
Selame ayrıca 16 Mart 2023'te Beyrut'ta, Avrupa'dan gelen adli bir heyetin huzurunda hakkındaki iddialara ilişkin ifade vermişti.
Lübnan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame'ye yurtdışına çıkış yasağı
12 Ocak 2022, 03:41
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