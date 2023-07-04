https://sputniknews.com.tr/20230704/finlandiya-rusya-sinirina-giden-demiryolunu-modernize-ediyor-1073134347.html
Finlandiya, Rusya sınırına giden demiryolunu modernize ediyor
Finlandiya, Rusya sınırına giden demiryolunu modernize ediyor
Finlandiya, NATO birliklerini Rusya sınırına daha hızlı taşıyabilmek için demiryolunu modernize etmeye başladı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T00:05+0300
2023-07-04T00:05+0300
2023-07-04T00:05+0300
dünya
finlandiya
rusya
demiryolu
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Finlandiya, Ukrayna’daki çatışma ve NATO’ya katılımını bahane ederek ülkeyi İsviçre ile bağlayan ve bir ucu Rusya sınırına kadar uzanan demiryolunun modernizasyon çalışmalarına başladı.NATO, Finlandiya’nın ittifaka katılımıyla Kuzeybatı Avrupa’yı birleşik askeri blok olarak görüyor. Laurila-Tornio-Haparanda demiryolunun yenilenmesinin gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Bu, Rusya’yla savaş çıkması durumunda, müttefiklere askeri teçhizatı hızla taşıma fırsatını verecek.ABD’li askeri uzmanlara göre, Rusya’yla olası savaş durumunda, Finlandiya ve NATO’nun Barents Denizi üzerinde kontrol sağlaması ve ittifaka takviye taşıyan gemileri koruması gerektiğini dile getiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230627/finlandiya-rus-vatandaslarina-ulkeye-giris-kisitlamalarini-sikilastirmayi-planliyor-1072936371.html
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finlandiya, rusya, demiryolu
finlandiya, rusya, demiryolu
Finlandiya, Rusya sınırına giden demiryolunu modernize ediyor
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Finlandiya, NATO birliklerini Rusya sınırına daha hızlı taşıyabilmek için demiryolunu modernize etmeye başladı.
Finlandiya, Ukrayna’daki çatışma ve NATO’ya katılımını bahane ederek ülkeyi İsviçre ile bağlayan ve bir ucu Rusya sınırına kadar uzanan demiryolunun modernizasyon çalışmalarına başladı.
NATO, Finlandiya’nın ittifaka katılımıyla Kuzeybatı Avrupa’yı birleşik askeri blok olarak görüyor. Laurila-Tornio-Haparanda demiryolunun yenilenmesinin gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Bu, Rusya’yla savaş çıkması durumunda, müttefiklere askeri teçhizatı hızla taşıma fırsatını verecek.
ABD’li askeri uzmanlara göre, Rusya’yla olası savaş durumunda, Finlandiya ve NATO’nun Barents Denizi üzerinde kontrol sağlaması ve ittifaka takviye taşıyan gemileri koruması gerektiğini dile getiriyor.