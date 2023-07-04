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https://sputniknews.com.tr/20230704/ev-sahibi-ile-karsilasan-hirsiz-3-katin-penceresinden-asagi-indi-orumcek-adam-yaninda-halt-etmis-1073146618.html
Ev sahibi ile karşılaşan hırsız 3. katın penceresinden aşağı indi: 'Örümcek adam yanında halt etmiş'
Ev sahibi ile karşılaşan hırsız 3. katın penceresinden aşağı indi: 'Örümcek adam yanında halt etmiş'
Cihangir’de sabaha karşı bir binaya gelen hırsız ev sahibi ile karşılaşınca apar topar 3. kattan aşağıya aynı şekilde geri indi. Film sahnelerini aratmayan o... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T12:02+0300
2023-07-04T12:02+0300
yaşam
türkiye
hırsız
istanbul
spider man
örümcek adam
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Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hırsız sabaha karşı sokaktaki bir binanın önüne geldi. Genç hırsız ardından binaya tırmanarak 3. kattaki daireye girdi. Hırsız, içeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibinin uyandığını fark etti. Apar topar pencereye çıkan hırsız, 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.'Örümcek adam yanında halt etmiş'Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mustafa A., “Şuraya basıyorlar 1. kat, 2. kat ve 3. kata kadar çıkıyorlar ve aynı güzergahtan aşağı iniyorlar. Yani çıktıkları gibi iniyorlar. Bu birinci değil, ikinci değil üçüncü değil saymasını unuttuk. Aynı şekilde yan taraftaki binamıza da böyle girdiler. Daha önceki sene de benim yan taraftaki binanın çatı katından atlayarak benim çatı katındaki daireme girdiler. O zaman da bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı alıp götürdüler. Şimdi de kiracımızın telefonunu ve parasını alıp kayıplara karıştı” diye konuştu.Mustafa A., “Yani örümcek adam halt etmiş diye düşünüyorum yanında. Düşünsene nasıl bir cesaret buradan 3. kata çıkabilmek? Oradan eli kaysa düşse kafası gözü yarılacak. Biz bir şey atsak kafasına suçlu biz olacağız. Vursak suçlu biz olacağız” şeklinde konuştu.Ev sahibinin olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230623/tatbikat-gercek-sanildi-hirsiz-diye-polisi-kovaladilar-1072796840.html
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türkiye, hırsız, istanbul, spider man, örümcek adam
türkiye, hırsız, istanbul, spider man, örümcek adam

Ev sahibi ile karşılaşan hırsız 3. katın penceresinden aşağı indi: 'Örümcek adam yanında halt etmiş'

12:02 04.07.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUREv sahibi ile karşılaşan hırsız 3. katın penceresinden aşağı indi: 'Örümcek adam yanında halt etmiş'
Ev sahibi ile karşılaşan hırsız 3. katın penceresinden aşağı indi: 'Örümcek adam yanında halt etmiş' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Cihangir’de sabaha karşı bir binaya gelen hırsız ev sahibi ile karşılaşınca apar topar 3. kattan aşağıya aynı şekilde geri indi. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, ev sahibi hırsızın peşinden bağırmakla yetindi. Ev sahibi Mustafa A., “Örümcek adam yanında halt etmiş” dedi.
Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hırsız sabaha karşı sokaktaki bir binanın önüne geldi. Genç hırsız ardından binaya tırmanarak 3. kattaki daireye girdi. Hırsız, içeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibinin uyandığını fark etti. Apar topar pencereye çıkan hırsız, 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'Örümcek adam yanında halt etmiş'

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mustafa A., “Şuraya basıyorlar 1. kat, 2. kat ve 3. kata kadar çıkıyorlar ve aynı güzergahtan aşağı iniyorlar. Yani çıktıkları gibi iniyorlar. Bu birinci değil, ikinci değil üçüncü değil saymasını unuttuk. Aynı şekilde yan taraftaki binamıza da böyle girdiler. Daha önceki sene de benim yan taraftaki binanın çatı katından atlayarak benim çatı katındaki daireme girdiler. O zaman da bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı alıp götürdüler. Şimdi de kiracımızın telefonunu ve parasını alıp kayıplara karıştı” diye konuştu.
Mustafa A., “Yani örümcek adam halt etmiş diye düşünüyorum yanında. Düşünsene nasıl bir cesaret buradan 3. kata çıkabilmek? Oradan eli kaysa düşse kafası gözü yarılacak. Biz bir şey atsak kafasına suçlu biz olacağız. Vursak suçlu biz olacağız” şeklinde konuştu.
Ev sahibinin olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.
Hırsız diye polisi kovaladılar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
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Tatbikat gerçek sanıldı: Hırsız diye polisi kovaladılar
23 Haziran , 16:48
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