https://sputniknews.com.tr/20230704/estonyali-politikacidan-rusyaya-yonelik-hazirlanan-askeri-provokasyon-aciklamasi-1073150595.html

Estonyalı politikacıdan Rusya'ya yönelik hazırlanan askeri provokasyon açıklaması

Estonyalı politikacıdan Rusya'ya yönelik hazırlanan askeri provokasyon açıklaması

Estonyalı politikacı Oleg İvanov, Estonya'nın NATO'nun yardımıyla Rusya'ya yönelik askeri provokasyon hazırlığında olduğunu bildirdi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T13:18+0300

2023-07-04T13:18+0300

2023-07-04T13:18+0300

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Estonya’nın Koos (Birlikte) Partisi lideri Oleg İvanov, Baltnews haber sitesine demecinde Estonya'nın NATO'nun yardımıyla Rusya'ya yönelik askeri provokasyon hazırlığında olduğunu söyledi.Kuzey Atlantik İttifakı’nın Estonya'da aktif olarak askeri üsler inşa ettiğine dikkat çeken İvanov, “Narva kenti, NATO üssünün inşa edilmesi amacıyla boşaltılıyor. Orası St. Petersburg'un çok yakınında, 100 kilometre mesafede. Bir füze birkaç dakika içinde St. Petersburg'a ulaşmış olur. Tüm bunlar önümüzdeki iki yıl içinde ortaya çıkacak. Dolayısıyla Rusya, Estonya'dan askeri bir provokasyon bekleyebilir” ifadelerini kullandı.Daha önce İttifakın 30'dan fazla savaş gemisinin katıldığı büyük ölçekli NATO deniz tatbikatı Baltops 23 Estonya’da düzenlenmişti.

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estonya

petersburg

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