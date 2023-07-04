https://sputniknews.com.tr/20230704/estonyali-politikacidan-rusyaya-yonelik-hazirlanan-askeri-provokasyon-aciklamasi-1073150595.html
Estonyalı politikacıdan Rusya'ya yönelik hazırlanan askeri provokasyon açıklaması
Estonyalı politikacıdan Rusya'ya yönelik hazırlanan askeri provokasyon açıklaması
Estonyalı politikacı Oleg İvanov, Estonya'nın NATO'nun yardımıyla Rusya'ya yönelik askeri provokasyon hazırlığında olduğunu bildirdi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T13:18+0300
2023-07-04T13:18+0300
2023-07-04T13:18+0300
dünya
rusya
estonya
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st. petersburg
saint petersburg
açıklama
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Estonya’nın Koos (Birlikte) Partisi lideri Oleg İvanov, Baltnews haber sitesine demecinde Estonya'nın NATO'nun yardımıyla Rusya'ya yönelik askeri provokasyon hazırlığında olduğunu söyledi.Kuzey Atlantik İttifakı’nın Estonya'da aktif olarak askeri üsler inşa ettiğine dikkat çeken İvanov, “Narva kenti, NATO üssünün inşa edilmesi amacıyla boşaltılıyor. Orası St. Petersburg'un çok yakınında, 100 kilometre mesafede. Bir füze birkaç dakika içinde St. Petersburg'a ulaşmış olur. Tüm bunlar önümüzdeki iki yıl içinde ortaya çıkacak. Dolayısıyla Rusya, Estonya'dan askeri bir provokasyon bekleyebilir” ifadelerini kullandı.Daha önce İttifakın 30'dan fazla savaş gemisinin katıldığı büyük ölçekli NATO deniz tatbikatı Baltops 23 Estonya’da düzenlenmişti.
rusya
estonya
petersburg
st. petersburg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, estonya, nato, petersburg, st. petersburg, saint petersburg, açıklama
rusya, estonya, nato, petersburg, st. petersburg, saint petersburg, açıklama
Estonyalı politikacıdan Rusya'ya yönelik hazırlanan askeri provokasyon açıklaması
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Estonyalı politikacı Oleg İvanov, Estonya'nın NATO'nun yardımıyla Rusya'ya yönelik askeri provokasyon hazırlığında olduğunu bildirdi.
Estonya’nın Koos (Birlikte) Partisi lideri Oleg İvanov, Baltnews haber sitesine demecinde Estonya'nın NATO'nun yardımıyla Rusya'ya yönelik askeri provokasyon hazırlığında olduğunu söyledi.
Kuzey Atlantik İttifakı’nın Estonya'da aktif olarak askeri üsler inşa ettiğine dikkat çeken İvanov, “Narva kenti, NATO üssünün inşa edilmesi amacıyla boşaltılıyor. Orası St. Petersburg'un çok yakınında, 100 kilometre mesafede. Bir füze birkaç dakika içinde St. Petersburg'a ulaşmış olur. Tüm bunlar önümüzdeki iki yıl içinde ortaya çıkacak. Dolayısıyla Rusya, Estonya'dan askeri bir provokasyon bekleyebilir” ifadelerini kullandı.
Daha önce İttifakın 30'dan fazla savaş gemisinin katıldığı büyük ölçekli NATO deniz tatbikatı Baltops 23 Estonya’da düzenlenmişti.