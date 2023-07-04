https://sputniknews.com.tr/20230704/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1073138960.html

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 25,9770 liradan, euro 28,3020 liradan güne başladı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T09:19+0300

2023-07-04T09:19+0300

2023-07-04T09:19+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 25,9750 liradan alınan dolar 25,9770 liradan satılıyor. 28,3000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,3020 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 25,9420 lira, euronun satış fiyatı da 28,3190 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 607 lira, çeyrek altın 2 bin 603 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 379 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.015 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 74.98 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.98 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 31.014 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230703/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1073098750.html

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