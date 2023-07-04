https://sputniknews.com.tr/20230704/cumhurbaskani-erdogan-bakan-kacir-is-insanlari-rahmi-koc-ve-ali-koc-ile-gorustu-1073165693.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç ile bir araya geldi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T17:54+0300

2023-07-04T17:54+0300

2023-07-04T17:54+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

ali koç

rahmi koç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073165999_0:105:2866:1717_1920x0_80_0_0_53c8711c384a4e983a152202f3bed1c4.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ali koç, rahmi koç