https://sputniknews.com.tr/20230704/cumhurbaskani-erdogan-bakan-kacir-is-insanlari-rahmi-koc-ve-ali-koc-ile-gorustu-1073165693.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç ile bir araya geldi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T17:54+0300
2023-07-04T17:54+0300
2023-07-04T17:54+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
ali koç
rahmi koç
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, ali koç, rahmi koç
recep tayyip erdoğan, ali koç, rahmi koç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.