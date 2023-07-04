https://sputniknews.com.tr/20230704/cin-ab-yuksek-temsilcisi-borrellin-pekin-ziyaretini-iptal-etti-1073176113.html

Çin, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Pekin ziyaretini iptal etti

Çin, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Pekin ziyaretini iptal etti

Çin, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gelecek haftaki Pekin ziyaretini iptal etti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T22:20+0300

2023-07-04T22:20+0300

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çin

avrupa birliği

josep borrell

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South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, yaptığı açıklamada, Çin tarafından Borrell'in ziyaretinin '10 Temmuz'da gerçekleşmesinin artık mümkün olamayacağı ve başka alternatiflerin aranılması gerektiği' konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.AB'nin Pekin Büyükelçisi Jorge Toledo, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Borrell'in 10 Temmuz'da Pekin'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.Toledo, Borrell'in Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve diğer üst düzey yetkililerle Ukrayna ihtilafı, insan hakları ve ticaret gibi çeşitli konular hakkında görüşeceğini söylemişti.AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 13-15 Nisan'daki Çin ziyaretini Kovid-19'a yakalandığı için ertelemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230703/abd-hazine-bakani-yellen-cini-ziyaret-edecek-1073095547.html

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