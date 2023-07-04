https://sputniknews.com.tr/20230704/cin-ab-yuksek-temsilcisi-borrellin-pekin-ziyaretini-iptal-etti-1073176113.html
Çin, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Pekin ziyaretini iptal etti
Çin, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Pekin ziyaretini iptal etti
Çin, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gelecek haftaki Pekin ziyaretini iptal etti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T22:20+0300
2023-07-04T22:20+0300
2023-07-04T22:20+0300
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South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, yaptığı açıklamada, Çin tarafından Borrell'in ziyaretinin '10 Temmuz'da gerçekleşmesinin artık mümkün olamayacağı ve başka alternatiflerin aranılması gerektiği' konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.AB'nin Pekin Büyükelçisi Jorge Toledo, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Borrell'in 10 Temmuz'da Pekin'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.Toledo, Borrell'in Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve diğer üst düzey yetkililerle Ukrayna ihtilafı, insan hakları ve ticaret gibi çeşitli konular hakkında görüşeceğini söylemişti.AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 13-15 Nisan'daki Çin ziyaretini Kovid-19'a yakalandığı için ertelemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230703/abd-hazine-bakani-yellen-cini-ziyaret-edecek-1073095547.html
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çin, avrupa birliği, josep borrell
çin, avrupa birliği, josep borrell
Çin, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Pekin ziyaretini iptal etti
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Çin, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gelecek haftaki Pekin ziyaretini iptal etti.
South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, yaptığı açıklamada, Çin tarafından Borrell'in ziyaretinin '10 Temmuz'da gerçekleşmesinin artık mümkün olamayacağı ve başka alternatiflerin aranılması gerektiği' konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.
AB'nin Pekin Büyükelçisi Jorge Toledo, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Borrell'in 10 Temmuz'da Pekin'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Toledo, Borrell'in Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve diğer üst düzey yetkililerle Ukrayna ihtilafı, insan hakları ve ticaret gibi çeşitli konular hakkında görüşeceğini söylemişti.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 13-15 Nisan'daki Çin ziyaretini Kovid-19'a yakalandığı için ertelemişti.