https://sputniknews.com.tr/20230704/caglar-soyuncu-atletico-madrid-ile-sozlesme-imzalamak-icin-ispanyaya-gidiyor-1073134543.html
Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gidiyor
Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gidiyor
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T00:25+0300
2023-07-04T00:25+0300
2023-07-04T00:25+0300
spor
çağlar söyüncü
atletico madrid
türkiye
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Kulüpten alınan bilgiye göre Çağlar Söyüncü, yarın öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek ve 5 Temmuz Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.27 yaşındaki milli futbolcu, 6 Temmuz Perşembe günü ise basına tanıtılacak.Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çağlar söyüncü, atletico madrid, türkiye
çağlar söyüncü, atletico madrid, türkiye
Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gidiyor
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Kulüpten alınan bilgiye göre Çağlar Söyüncü, yarın öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek ve 5 Temmuz Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
27 yaşındaki milli futbolcu, 6 Temmuz Perşembe günü ise basına tanıtılacak.
Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.