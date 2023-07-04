https://sputniknews.com.tr/20230704/caglar-soyuncu-atletico-madrid-ile-sozlesme-imzalamak-icin-ispanyaya-gidiyor-1073134543.html

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gidiyor

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gidiyor

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

çağlar söyüncü

atletico madrid

türkiye

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Kulüpten alınan bilgiye göre Çağlar Söyüncü, yarın öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek ve 5 Temmuz Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.27 yaşındaki milli futbolcu, 6 Temmuz Perşembe günü ise basına tanıtılacak.Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

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çağlar söyüncü, atletico madrid, türkiye