https://sputniknews.com.tr/20230704/bos-tutulan-evlere-ek-vergi-hazirligi-bolge-bolge-haritasi-cikarilacak-1073148707.html

Boş tutulan evlere ek vergi hazırlığı: Bölge bölge haritası çıkarılacak

Boş tutulan evlere ek vergi hazırlığı: Bölge bölge haritası çıkarılacak

Boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak, vergisi artırılacak. Fahiş kiraya karşı yüzde 25 artış sınırı getiren hükümet, boş tutulan evlere de... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T12:41+0300

2023-07-04T12:41+0300

2023-07-04T12:41+0300

hayalet

ev

ekonomi

vergi

kira

artış

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Türkiye genelinde boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak, yüksek kira beklentisiyle boş tutulanların vergileri artırılacak.Mal sahiplerinin yüksek vergi yerine, satış fiyatında veya kirada indirimi tercih etmesi sağlanacak. Yeni Şafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre kısa sürede hayata geçirilecek uygulama ile boş konut sıkıntısı yaşanan kentlerde, emlak vergi yükü artırılacak.Böylece bu evlerin ikamete açılması hedeflenecek. Mal sahiplerinin yüksek vergi ödemek yerine evin satış fiyatı ya da kirasında indirime gitmesi sağlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230607/kira-artisinda-hayalet-ev-faktoru-istanbulda-400-bin-konut-bos-yabancilarin-da-etkisi-var-1072123510.html

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hayalet, ev, vergi, kira, artış