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https://sputniknews.com.tr/20230704/borsa-gunun-ilk-yarisinda-rekor-seviyeyi-gordu-1073152814.html
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.070,78 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T13:43+0300
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ekonomi
borsa
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BIST 100 endeksi, 6.070,78 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,06 puan ve yüzde 0,43 değer kazancıyla 6.041,35 puan oldu. Toplam işlem hacmi 49,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1,49 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,24 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,74 ile elektrik oldu.Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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borsa, borsa istanbul
borsa, borsa istanbul

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

13:43 04.07.2023
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.070,78 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
BIST 100 endeksi, 6.070,78 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,06 puan ve yüzde 0,43 değer kazancıyla 6.041,35 puan oldu. Toplam işlem hacmi 49,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,49 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,24 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,74 ile elektrik oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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