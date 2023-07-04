https://sputniknews.com.tr/20230704/borsa-gunu-dususle-tamamladi-1073167775.html

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybederek günü 6.003,90 puandan tamamladı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T18:38+0300

2023-07-04T18:38+0300

2023-07-04T18:38+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065558221_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49510c4394d526833e8b1f11d8cb308d.jpg

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 2,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.6.076,72 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 6.000 puanın üzerinde dengelendi.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile metal ana sanayi oldu.Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,91 artmasını bekliyor.Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

borsa, borsa istanbul