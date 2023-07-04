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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybederek günü 6.003,90 puandan tamamladı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T18:38+0300
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 2,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.6.076,72 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 6.000 puanın üzerinde dengelendi.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile metal ana sanayi oldu.Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,91 artmasını bekliyor.Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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borsa, borsa istanbul
borsa, borsa istanbul

Borsa günü düşüşle tamamladı

18:38 04.07.2023
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybederek günü 6.003,90 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.
6.076,72 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 6.000 puanın üzerinde dengelendi.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile metal ana sanayi oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,91 artmasını bekliyor.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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