https://sputniknews.com.tr/20230704/benzine-buyuk-zam-geldi-26-lirayi-asti-1073137988.html
Benzine büyük zam geldi: 26 lirayı aştı
Benzine büyük zam geldi: 26 lirayı aştı
Benzin grubuna 2 lira 11 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T08:12+0300
2023-07-04T08:12+0300
2023-07-04T08:14+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
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Dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.4 Temmuz itibarıyla benzinde 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.96 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26.19 liradan satılıyor.Haziran ayında benzinin litre fiyatı 3.36 TL yükselirken, mazotun fiyatı ise toplamda 4.37 TL zamlandı.AnkaraBenzin fiyatı: 26.64 TL Motorin fiyatı: 24.37 TL İzmirBenzin fiyatı: 26.68 TL Motorin fiyatı: 24.40 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230702/benzine-buyuk-zam-yolda-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-1073084003.html
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benzin zam, benzin ne kadar, motorin, motorin fiyatları, benzin fiyatları, akaryakıt, güncel fiyatlar akaryakıt
Benzine büyük zam geldi: 26 lirayı aştı
08:12 04.07.2023 (güncellendi: 08:14 04.07.2023) Abone ol
Benzin grubuna 2 lira 11 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.
4 Temmuz itibarıyla benzinde 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.96 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26.19 liradan satılıyor.
Haziran ayında benzinin litre fiyatı 3.36 TL yükselirken, mazotun fiyatı ise toplamda 4.37 TL zamlandı.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.