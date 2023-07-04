https://sputniknews.com.tr/20230704/benzine-buyuk-zam-geldi-26-lirayi-asti-1073137988.html

Benzine büyük zam geldi: 26 lirayı aştı

Benzine büyük zam geldi: 26 lirayı aştı

Benzin grubuna 2 lira 11 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T08:12+0300

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2023-07-04T08:14+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

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Dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.4 Temmuz itibarıyla benzinde 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.96 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26.19 liradan satılıyor.Haziran ayında benzinin litre fiyatı 3.36 TL yükselirken, mazotun fiyatı ise toplamda 4.37 TL zamlandı.AnkaraBenzin fiyatı: 26.64 TL Motorin fiyatı: 24.37 TL İzmirBenzin fiyatı: 26.68 TL Motorin fiyatı: 24.40 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230702/benzine-buyuk-zam-yolda-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-1073084003.html

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