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https://sputniknews.com.tr/20230704/bakan-yerlikaya-65-terorist-etkisiz-hale-getirildi-418-sahis-gozaltina-alindi-1073139552.html
Bakan Yerlikaya: 65 terörist etkisiz hale getirildi, 418 şahıs gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 65 terörist etkisiz hale getirildi, 418 şahıs gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Haziran ayında 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini, kırsalda ve şehirlerde bölücü terör... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T09:45+0300
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ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, terör
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, terör

Bakan Yerlikaya: 65 terörist etkisiz hale getirildi, 418 şahıs gözaltına alındı

09:45 04.07.2023
© İHA / HALİL ULUBEY-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA / HALİL ULUBEY-
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Haziran ayında 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini, kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı toplam 13.138 operasyonda 418 şahsın gözaltına alındığını ve 112'sinin tutuklandığını' duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kahramanlarımız terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz ay teröre karşı 43’ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 3.138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı. Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden Terörle Mücadele eden Kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
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