https://sputniknews.com.tr/20230704/bakan-tunc-kira-uyusmazliklarinda-arabuluculuk-1-eylulde-basliyor-1073148019.html
Bakan Tunç: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Eylül’de başlıyor
Bakan Tunç: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Eylül’de başlıyor
Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül’de başlayacağını... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T12:30+0300
2023-07-04T12:30+0300
2023-07-04T12:30+0300
ekonomi
kira
yılmaz tunç
arabuluculuk
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, kira sözleşmesinden dolayı artırımın yüzde 25’i geçemeyeceğini ifade ederek, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama. Ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25’lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin" dedi.Bakan Tunç, ‘kira artışı konusunda davaların arttığı’ iddialarına ilişkin soruya, "Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230703/kira-fiyatlari-yuzde-101-artti-ibbden-barinma-krizine-cozum-onerileri-1073114480.html
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kira, yılmaz tunç, arabuluculuk
kira, yılmaz tunç, arabuluculuk
Bakan Tunç: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Eylül’de başlıyor
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Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül’de başlayacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tunç, kira sözleşmesinden dolayı artırımın yüzde 25’i geçemeyeceğini ifade ederek, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama. Ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25’lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin" dedi.
Bakan Tunç, ‘kira artışı konusunda davaların arttığı’ iddialarına ilişkin soruya, "Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor" ifadelerine yer verdi.