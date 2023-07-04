https://sputniknews.com.tr/20230704/bakan-tunc-kira-uyusmazliklarinda-arabuluculuk-1-eylulde-basliyor-1073148019.html

Bakan Tunç: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Eylül’de başlıyor

Bakan Tunç: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Eylül’de başlıyor

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül’de başlayacağını... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T12:30+0300

2023-07-04T12:30+0300

2023-07-04T12:30+0300

ekonomi

kira

yılmaz tunç

arabuluculuk

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, kira sözleşmesinden dolayı artırımın yüzde 25’i geçemeyeceğini ifade ederek, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama. Ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25’lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin" dedi.Bakan Tunç, ‘kira artışı konusunda davaların arttığı’ iddialarına ilişkin soruya, "Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230703/kira-fiyatlari-yuzde-101-artti-ibbden-barinma-krizine-cozum-onerileri-1073114480.html

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kira, yılmaz tunç, arabuluculuk