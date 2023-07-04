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Bakan Koca'dan '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdamı' iddiasına açıklama
Bakan Koca'dan '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdamı' iddiasına açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T21:56+0300
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politika
fahrettin koca
göçmen
suriyeli
sağlık çalışanı
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Sağlık Bakanı Koca, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki yıl önce göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerinin çarpıtılarak servis edildiğini kaydetti.Bu konuşmanın, yabancı misyonlara bilgi vermek üzere, göçmen sağlığıyla ilgili ne yapılması gerektiğini anlattıkları bir konuşma olduğunu aktaran Koca, Göçmen Sağlığı Merkezleri'ndeki giderlerin, Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını hatırlattı.Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle: "Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."
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fahrettin koca, göçmen, suriyeli, sağlık çalışanı
fahrettin koca, göçmen, suriyeli, sağlık çalışanı

Bakan Koca'dan '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdamı' iddiasına açıklama

21:56 04.07.2023 (güncellendi: 21:59 04.07.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki yıl önce göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerinin çarpıtılarak servis edildiğini kaydetti.
Bu konuşmanın, yabancı misyonlara bilgi vermek üzere, göçmen sağlığıyla ilgili ne yapılması gerektiğini anlattıkları bir konuşma olduğunu aktaran Koca, Göçmen Sağlığı Merkezleri'ndeki giderlerin, Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını hatırlattı.

Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."
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