https://sputniknews.com.tr/20230704/bakan-kocadan-suriyeli-saglikci-istihdami-iddiasina-aciklama-1073175279.html

Bakan Koca'dan '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdamı' iddiasına açıklama

Bakan Koca'dan '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdamı' iddiasına açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T21:56+0300

2023-07-04T21:56+0300

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politika

fahrettin koca

göçmen

suriyeli

sağlık çalışanı

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Sağlık Bakanı Koca, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki yıl önce göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerinin çarpıtılarak servis edildiğini kaydetti.Bu konuşmanın, yabancı misyonlara bilgi vermek üzere, göçmen sağlığıyla ilgili ne yapılması gerektiğini anlattıkları bir konuşma olduğunu aktaran Koca, Göçmen Sağlığı Merkezleri'ndeki giderlerin, Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını hatırlattı.Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle: "Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."

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Sputnik Türkiye

fahrettin koca, göçmen, suriyeli, sağlık çalışanı