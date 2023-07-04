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SON DAKİKA | Bakan Koca'dan 'kızamık vakaları' açıklaması: Yüzde 86'sı İstanbul'da
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https://sputniknews.com.tr/20230704/bakan-kocadan-kizamik-vakalari-aciklamasi-yuzde-86si-istanbulda-1073146877.html
Bakan Koca'dan 'kızamık vakaları' açıklaması: Yüzde 86'sı İstanbul'da
Bakan Koca'dan 'kızamık vakaları' açıklaması: Yüzde 86'sı İstanbul'da
Kızamık vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T12:05+0300
2023-07-04T12:18+0300
türkiye
kızamık
fahrettin koca
salgın
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı."Kızamık salgını iddialarının" hatırlatıldığı Bakan Koca, "Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda, üçüncü doz ise 4 yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230627/saglik-bakanligindan-81-ile-kizamik-yazisi-1072906404.html
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kızamık, fahrettin koca, salgın, aşı
kızamık, fahrettin koca, salgın, aşı

Bakan Koca'dan 'kızamık vakaları' açıklaması: Yüzde 86'sı İstanbul'da

12:05 04.07.2023 (güncellendi: 12:18 04.07.2023)
© Fotoğraf: TwitterKızamık
Kızamık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© Fotoğraf: Twitter
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Kızamık vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da. Ama dediğim gibi kontrol altında" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Kızamık salgını iddialarının" hatırlatıldığı Bakan Koca, "Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda, üçüncü doz ise 4 yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz."
kızamık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
TÜRKİYE
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
27 Haziran , 09:53
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