https://sputniknews.com.tr/20230704/bakan-kocadan-kizamik-vakalari-aciklamasi-yuzde-86si-istanbulda-1073146877.html

Bakan Koca'dan 'kızamık vakaları' açıklaması: Yüzde 86'sı İstanbul'da

Bakan Koca'dan 'kızamık vakaları' açıklaması: Yüzde 86'sı İstanbul'da

Kızamık vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T12:05+0300

2023-07-04T12:05+0300

2023-07-04T12:18+0300

türkiye

kızamık

fahrettin koca

salgın

aşı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı."Kızamık salgını iddialarının" hatırlatıldığı Bakan Koca, "Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda, üçüncü doz ise 4 yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20230627/saglik-bakanligindan-81-ile-kizamik-yazisi-1072906404.html

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