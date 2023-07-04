https://sputniknews.com.tr/20230704/bakan-isikhandan-memur-maasina-zam-aciklamasi-1073147111.html
Bakan Işıkhan'dan 'memur maaşına zam' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'memur maaşına zam' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T12:10+0300
2023-07-04T12:10+0300
2023-07-04T12:10+0300
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Bakan Işıkhan'dan 'memur maaşına zam' açıklaması
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Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz" dedi.