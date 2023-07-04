https://sputniknews.com.tr/20230704/babasinin-kullandigi-aractan-dusen-laminantlarin-altinda-kalan-cocuk-oldu-1073164805.html

Babasının kullandığı araçtan düşen laminantların altında kalan çocuk öldü

Babasının kullandığı araçtan düşen laminantların altında kalan çocuk öldü

Baba Aleaddin Ataş’ın kullandığı forkliftte bulunan ve kamyona yüklenmek istenen laminantların bir anda devrilmesiyle yüklerin altında kalan 14 yaşındaki Ahmet... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T17:10+0300

2023-07-04T17:10+0300

2023-07-04T17:10+0300

türkiye

erzurum

forklift

kaza

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Erzurum'da baba Aleaddin Ataş’in forkliftle laminant yüklü paletleri kamyona yüklediği esnada paletlerin devrilmemesi için müdahale eden oğlu Ahmet Ataş, bir anda yıkılan paletlerin altında kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde durumu fark eden baba Aleaddin Ataş ve çevredekiler, yığınların altında kalan Ahmet Ataş’ı kurtarmak için çaba gösterdiği görüldü. Bu arada 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ahmet Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

türkiye

erzurum

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erzurum, forklift, kaza