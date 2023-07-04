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Babasının kullandığı araçtan düşen laminantların altında kalan çocuk öldü
Babasının kullandığı araçtan düşen laminantların altında kalan çocuk öldü
Baba Aleaddin Ataş’ın kullandığı forkliftte bulunan ve kamyona yüklenmek istenen laminantların bir anda devrilmesiyle yüklerin altında kalan 14 yaşındaki Ahmet... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T17:10+0300
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türkiye
erzurum
forklift
kaza
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Erzurum'da baba Aleaddin Ataş’in forkliftle laminant yüklü paletleri kamyona yüklediği esnada paletlerin devrilmemesi için müdahale eden oğlu Ahmet Ataş, bir anda yıkılan paletlerin altında kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde durumu fark eden baba Aleaddin Ataş ve çevredekiler, yığınların altında kalan Ahmet Ataş’ı kurtarmak için çaba gösterdiği görüldü. Bu arada 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ahmet Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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erzurum, forklift, kaza
erzurum, forklift, kaza

Babasının kullandığı araçtan düşen laminantların altında kalan çocuk öldü

17:10 04.07.2023
© İHABabasının kullandığı araçtan düşen paletlerin altında kalan çocuk öldü
Babasının kullandığı araçtan düşen paletlerin altında kalan çocuk öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA
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Baba Aleaddin Ataş’ın kullandığı forkliftte bulunan ve kamyona yüklenmek istenen laminantların bir anda devrilmesiyle yüklerin altında kalan 14 yaşındaki Ahmet Ataş hayatını kaybetti.
Erzurum'da baba Aleaddin Ataş’in forkliftle laminant yüklü paletleri kamyona yüklediği esnada paletlerin devrilmemesi için müdahale eden oğlu Ahmet Ataş, bir anda yıkılan paletlerin altında kaldı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde durumu fark eden baba Aleaddin Ataş ve çevredekiler, yığınların altında kalan Ahmet Ataş’ı kurtarmak için çaba gösterdiği görüldü.
Bu arada 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ahmet Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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