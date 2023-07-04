https://sputniknews.com.tr/20230704/aziz-yildirim-biz-turkiye-cumhuriyetinin-yasamasini-sagladik-1073134838.html
Aziz Yıldırım: Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık
Aziz Yıldırım: Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık
Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, “Direnişin ateşini yakan Fenerbahçe'nin kendisidir. Biz şikelerden mahkemeleri gördük, sonunda beraat ettik. Hayır, öyle... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T01:12+0300
2023-07-04T01:12+0300
2023-07-04T01:13+0300
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073134911_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a64130703fb5e5ef25f5f739519ebf7e.jpg
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından ‘3 Temmuz'un dünü, bugünü, yarını' adlı panel düzenlendi. Panelde konuşma yapan Aziz Yıldırım, "ByLock çıkıyor, bizden affettik, fakir bir adamın elinde var, atın içeri gitsin. Bunun acısını ileride daha çok yaşayacağız. Fenerbahçe ne yaptı, direnişin ateşini yakan Fenerbahçe'nin kendisidir. Ben değilim, ben de buranın bir bireyiyim. Ben giderdim, o günkü şartlarda. Belki başkası olsa aynı direnişi yapardı, yapmazdı, bilemem. Ama ben vardım, o ateşi sizlerle beraber yaktık. Biz şikelerden mahkemeleri gördük. Gitti, geldi, şu oldu, sonunda beraat ettik. Hayır, öyle değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık" ifadelerini kullandı.'Başkanlıkla ilgili bir düşüncem yok'Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı ile ilgili de konuşan Yıldırım, "5 sene önce söyledim, buradan üzülerek gidersiniz dedim. Bunların hepsini yaşadık. Bugün de söylüyorum, Fenerbahçe parçalanmasın, bölünmesin, birlik ve beraberlik içerisinde olun. Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yok bunu bilin yani. Buraya kızımı alıp geldim, mutluyum" şeklinde konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073134911_135:0:1335:900_1920x0_80_0_0_f2028f32c56f0d4fbd5180dacff383c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aziz yıldırım, fenerbahçe, türkiye
aziz yıldırım, fenerbahçe, türkiye
Aziz Yıldırım: Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık
01:12 04.07.2023 (güncellendi: 01:13 04.07.2023) Abone ol
Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, “Direnişin ateşini yakan Fenerbahçe'nin kendisidir. Biz şikelerden mahkemeleri gördük, sonunda beraat ettik. Hayır, öyle değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık" dedi.
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından ‘3 Temmuz'un dünü, bugünü, yarını' adlı panel düzenlendi. Panelde konuşma yapan Aziz Yıldırım, "ByLock çıkıyor, bizden affettik, fakir bir adamın elinde var, atın içeri gitsin. Bunun acısını ileride daha çok yaşayacağız. Fenerbahçe ne yaptı, direnişin ateşini yakan Fenerbahçe'nin kendisidir. Ben değilim, ben de buranın bir bireyiyim. Ben giderdim, o günkü şartlarda. Belki başkası olsa aynı direnişi yapardı, yapmazdı, bilemem. Ama ben vardım, o ateşi sizlerle beraber yaktık. Biz şikelerden mahkemeleri gördük. Gitti, geldi, şu oldu, sonunda beraat ettik. Hayır, öyle değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık" ifadelerini kullandı.
'Başkanlıkla ilgili bir düşüncem yok'
Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı ile ilgili de konuşan Yıldırım, "5 sene önce söyledim, buradan üzülerek gidersiniz dedim. Bunların hepsini yaşadık. Bugün de söylüyorum, Fenerbahçe parçalanmasın, bölünmesin, birlik ve beraberlik içerisinde olun. Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yok bunu bilin yani. Buraya kızımı alıp geldim, mutluyum" şeklinde konuştu.