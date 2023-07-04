https://sputniknews.com.tr/20230704/azerbaycanda-57-buyuklugunde-deprem-oldu-1073134449.html
Azerbaycan'da 5.7 büyüklüğünde deprem oldu
Azerbaycan'da 5.7 büyüklüğünde deprem oldu
Azerbaycan'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T00:11+0300
2023-07-04T00:11+0300
2023-07-04T00:11+0300
dünya
azerbaycan
deprem
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Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.Deprem, Haçmaz ili başta olmakla başkent Bakü ve civar illerde de hissedildi.
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azerbaycan, deprem
Azerbaycan'da 5.7 büyüklüğünde deprem oldu
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Azerbaycan'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Deprem, Haçmaz ili başta olmakla başkent Bakü ve civar illerde de hissedildi.