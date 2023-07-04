https://sputniknews.com.tr/20230704/arjantinli-gazeteci-ukraynalilar-donbassta-cocuklarin-oldugu-uyarisina-ragmen-evleri-bombaliyor-1073164158.html

Arjantinli gazeteci: Ukraynalılar, Donbass'ta çocukların olduğu uyarısına rağmen evleri bombalıyor

Arjantinli gazeteci: Ukraynalılar, Donbass'ta çocukların olduğu uyarısına rağmen evleri bombalıyor

Arjantinli gazeteci Sebastian Salgado, Ukrayna ordusunun Donbass'ta çocukların olduğu uyarısına rağmen evlere ateş açtığını duyurdu. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T17:07+0300

2023-07-04T17:07+0300

2023-07-04T17:07+0300

ukrayna krizi

ukrayna

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

çocuk

ölüm

bombardıman

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Data Urgente internet kanalının kurucusu Salgado, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donbass'ta çocukların olduğu uyarısına rağmen evleri bombaladığını açıkladı. Çoğu yabancı muhabirin yaptığı aksine ihtilafa ilişkin gelişmeleri Kiev’de değil, Lugansk’ta takip eden Salgado, birkaç hafta içinde ‘Lugansk'ta Özgürlük Tangosu’ (Tango de libertad en Lugansk) adlı 6 bölümlük bir mini dizi çekti. Dizide 2014’ten bu yana Donbass’ta yaşanan trajediyi anlatan insanların ifadelerine yer verildi.Film üzerinde çalışırken en çok zorlandığı şeyin çocuk teması olduğunu vurgulayan Salgado, “Bombalanan bölgelerde bulunan evlerin üzerinde sıklıkla ‘Çocuklar’ yazılı tabelalar görüyordum. Bu, ‘Bombalamayın, çünkü bu evde çocuklar var’ demenin bir yoluydu. Ama ev yine de yıkılıyordu” diye duygularını paylaştı.‘Birilerinin böyle bir durumda çocukluğa saygı gösterileceğini sandığını, ancak böyle bir şeyin söz konusu olmadığını’ ifade eden gazeteci, şöyle devam etti:“2014-2022 yılları arasında (Donbass'ta) insanlar morga gitmek, mezarlıkta defnetmek mümkün olmadığı için çocuklarını ve ebeveynlerini avlularda defnediyordu. 2022'de cesetleri mezardan çıkarma süreci başladı. Ve bu çok zor bir durum. Ölenlerin birçoğu çocuk.”Filmde ölen çocukların arama çalışmalarını koordine eden, haklarında bilgi toplayan, hikayelerini yazan Anna Soroka ile konuşan Salgado'ya göre bu çalışma, ilerideki siyasi eylemler de dahil olmak üzere son derece önemli.

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ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), çocuk, ölüm, bombardıman