https://sputniknews.com.tr/20230704/arjantinin-mercosur-temsilcisi-kestelboim-brics-uyeligi-ulkemiz-icin-buyuk-firsat-olur-1073175905.html
Arjantin’in MERCOSUR Temsilcisi Kestelboim: BRICS üyeliği ülkemiz için büyük fırsat olur
Arjantin’in MERCOSUR Temsilcisi Kestelboim: BRICS üyeliği ülkemiz için büyük fırsat olur
Arjantin’in Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Daimi Temsilcisi Mariano Kestelboim, Arjantin’in BRICS’e katılımının uluslararası arenadaki müzakere konumunu... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T22:12+0300
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Kestelboim, MERCOSUR Zirvesi kapsamında RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Tanrının izniyle Arjantin BRICS’e katılır. Bu, ülke için, uluslararası arenadaki müzakere konumunu güçlendirmek için büyük bir fırsat olur” ifadelerini kullandı.Arjantinli yetkili, BRICS ülkelerinin Arjantin’e 'çıkarlarını koruyabilmesi için siyasi destek' sağlayabileceğini söyledi.Daha önce BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff, Arjantin’in önümüzdeki ağustos ayında bankaya katılabileceğini duyurmuştu.
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brics, arjantin
Arjantin’in MERCOSUR Temsilcisi Kestelboim: BRICS üyeliği ülkemiz için büyük fırsat olur
22:12 04.07.2023 (güncellendi: 22:14 04.07.2023) Abone ol
Arjantin’in Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Daimi Temsilcisi Mariano Kestelboim, Arjantin’in BRICS’e katılımının uluslararası arenadaki müzakere konumunu güçlendireceğini belirtti.
Kestelboim, MERCOSUR Zirvesi kapsamında RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Tanrının izniyle Arjantin BRICS’e katılır. Bu, ülke için, uluslararası arenadaki müzakere konumunu güçlendirmek için büyük bir fırsat olur” ifadelerini kullandı.
Arjantinli yetkili, BRICS ülkelerinin Arjantin’e 'çıkarlarını koruyabilmesi için siyasi destek' sağlayabileceğini söyledi.
Daha önce BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff, Arjantin’in önümüzdeki ağustos ayında bankaya katılabileceğini duyurmuştu.