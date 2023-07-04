Arjantin’in MERCOSUR Temsilcisi Kestelboim: BRICS üyeliği ülkemiz için büyük fırsat olur

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Şehirlerin yeniden tasarlanması gerekiyor'
14:05
47 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Fransa’da ne oluyor?
17:04
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
7 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Türkiye'deki göçmen sorunu Fransa boyutuna taşınır mı?
09:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞAN SANATÇI
Beyaz Saray’ı nasıl eleştirmişti?
14:33
7 dk
ANKARA FARKI
Fransa'da yaşanan olaylar Ukrayna'da izlenen politikaların bir yansıması mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de değişim rüzgarı
17:05
85 dk
EDEBİYATIN GÜÇLÜ KADINI
Hangi şairler ona hayrandı?
18:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe adını altın harflerle yazdıran Kaptan-ı Derya
20:27
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230704/arjantinin-mercosur-temsilcisi-kestelboim-brics-uyeligi-ulkemiz-icin-buyuk-firsat-olur-1073175905.html
Arjantin’in MERCOSUR Temsilcisi Kestelboim: BRICS üyeliği ülkemiz için büyük fırsat olur
Arjantin’in MERCOSUR Temsilcisi Kestelboim: BRICS üyeliği ülkemiz için büyük fırsat olur
Arjantin’in Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Daimi Temsilcisi Mariano Kestelboim, Arjantin’in BRICS’e katılımının uluslararası arenadaki müzakere konumunu... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T22:12+0300
2023-07-04T22:14+0300
dünya
brics
arjantin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072286025_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6d3e80b74ce5a367afcff3a5541d3997.jpg
Kestelboim, MERCOSUR Zirvesi kapsamında RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Tanrının izniyle Arjantin BRICS’e katılır. Bu, ülke için, uluslararası arenadaki müzakere konumunu güçlendirmek için büyük bir fırsat olur” ifadelerini kullandı.Arjantinli yetkili, BRICS ülkelerinin Arjantin’e 'çıkarlarını koruyabilmesi için siyasi destek' sağlayabileceğini söyledi.Daha önce BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff, Arjantin’in önümüzdeki ağustos ayında bankaya katılabileceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230703/fransiz-basini-brics-ulkeleri-tek-bir-para-birimi-olustururlarsa-dedolarizasyonu-hizlandiracak-1073127394.html
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072286025_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_46663e0ffbcb14fde18620aaab823504.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brics, arjantin
brics, arjantin

Arjantin’in MERCOSUR Temsilcisi Kestelboim: BRICS üyeliği ülkemiz için büyük fırsat olur

22:12 04.07.2023 (güncellendi: 22:14 04.07.2023)
© AFP 2023 / STRBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / STR
Abone olTelegram
Arjantin’in Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Daimi Temsilcisi Mariano Kestelboim, Arjantin’in BRICS’e katılımının uluslararası arenadaki müzakere konumunu güçlendireceğini belirtti.
Kestelboim, MERCOSUR Zirvesi kapsamında RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Tanrının izniyle Arjantin BRICS’e katılır. Bu, ülke için, uluslararası arenadaki müzakere konumunu güçlendirmek için büyük bir fırsat olur” ifadelerini kullandı.
Arjantinli yetkili, BRICS ülkelerinin Arjantin’e 'çıkarlarını koruyabilmesi için siyasi destek' sağlayabileceğini söyledi.
Daha önce BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff, Arjantin’in önümüzdeki ağustos ayında bankaya katılabileceğini duyurmuştu.
BRICS bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
EKONOMİ
Fransız basını: BRICS ülkeleri tek bir para birimi oluştururlarsa dedolarizasyonu hızlandıracak
Dün, 19:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала