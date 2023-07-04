https://sputniknews.com.tr/20230704/almanya-polonyanin-ilave-nato-birliklerine-ihtiyaci-yok-1073136159.html
Almanya: Polonya'nın ilave NATO birliklerine ihtiyacı yok
Almanya: Polonya'nın ilave NATO birliklerine ihtiyacı yok
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya'nın ülkeye ilave NATO birliklerinin konuşlandırılmasına ihtiyacı olmadığını söyledi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T05:31+0300
2023-07-04T05:31+0300
2023-07-04T05:31+0300
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almanya
polonya
nato
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Polonya yönetimi düzenli olarak Varşova'nın, NATO'nun ülke sınırları içinde mümkün olduğunca çok sayıda askerini konuşlandırmasını talep ediyor.Konuya ilişkin yorum yapan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya'nın Rzeczpospolita gazetesine verdiği demeçte, "Polonya ordusu son derece etkili bir silahlı kuvvetlere sahip ve Ukrayna ile Baltık ülkelerine kapsamlı destek sağlıyor. Polonya ayrıca askeri potansiyelini önemli ölçüde artırma konusunda oldukça etkin bir şekilde çalışıyor" dedi.Bakan, "Polonya'ya ilave Alman birliklerinin konuşlandırılmasına ihtiyaç duyulduğu izlenimini edinmedim" ifadelerini kullandı.Kasım 2022'de Ukrayna'dan atılan bir füzenin Polonya'ya düşerek iki kişinin ölümüne yol açmasının ardından Berlin, Varşova'ya üç adet Patriot teklif etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230701/medvedev-polonyaya-abdnin-nukleer-silahlari-yerlestirilirse-bu-silahlar-kullanilacaktir-1073068106.html
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almanya, polonya, nato, boris pistorius
almanya, polonya, nato, boris pistorius
Almanya: Polonya'nın ilave NATO birliklerine ihtiyacı yok
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya'nın ülkeye ilave NATO birliklerinin konuşlandırılmasına ihtiyacı olmadığını söyledi.
Polonya yönetimi düzenli olarak Varşova'nın, NATO'nun ülke sınırları içinde mümkün olduğunca çok sayıda askerini konuşlandırmasını talep ediyor.
Konuya ilişkin yorum yapan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya'nın Rzeczpospolita gazetesine verdiği demeçte, "Polonya ordusu son derece etkili bir silahlı kuvvetlere sahip ve Ukrayna ile Baltık ülkelerine kapsamlı destek sağlıyor. Polonya ayrıca askeri potansiyelini önemli ölçüde artırma konusunda oldukça etkin bir şekilde çalışıyor" dedi.
Bakan, "Polonya'ya ilave Alman birliklerinin konuşlandırılmasına ihtiyaç duyulduğu izlenimini edinmedim" ifadelerini kullandı.
Kasım 2022'de Ukrayna'dan atılan bir füzenin Polonya'ya düşerek iki kişinin ölümüne yol açmasının ardından Berlin, Varşova'ya üç adet Patriot teklif etmişti.