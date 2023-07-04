https://sputniknews.com.tr/20230704/ak-partili-akbasoglundan-memur-maasi-aciklamasi-bu-hafta-meclise-sunacagiz-1073170786.html

AK Partili Akbaşoğlu'ndan 'Memur maaşı' açıklaması: Bu hafta Meclis'e sunacağız

AK Partili Akbaşoğlu'ndan 'Memur maaşı' açıklaması: Bu hafta Meclis'e sunacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşının net 22 bin lira olmasına yönelik düzenlemeye ilişkin, "Bu hafta içerisinde kanun... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T19:45+0300

2023-07-04T19:45+0300

2023-07-04T19:45+0300

türkiye

ak parti

muhammet emin akbaşoğlu

maaş

memur maaşı

memur

gülizar biçer karaca

enflasyon

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.Karaca, daha sonra grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu gündemi değerlendirdiği konuşmasında, memur maaşı teklifiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağının ifade edildiğini anımsatan Akbaşoğlu, "Yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız" bilgisini verdi.Daha önce verilen bütün sözleri yerine getirdikleri gibi bundan sonra da verdikleri sözleri bir süreç yönetimi çerçevesinde bir bir yerine getireceklerini kaydeden Akbaşoğlu, şunları aktardı:

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ak parti, muhammet emin akbaşoğlu, maaş, memur maaşı, memur, gülizar biçer karaca, enflasyon