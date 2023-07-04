https://sputniknews.com.tr/20230704/ak-partili-akbasoglundan-memur-maasi-aciklamasi-bu-hafta-meclise-sunacagiz-1073170786.html
AK Partili Akbaşoğlu'ndan 'Memur maaşı' açıklaması: Bu hafta Meclis'e sunacağız
AK Partili Akbaşoğlu'ndan 'Memur maaşı' açıklaması: Bu hafta Meclis'e sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşının net 22 bin lira olmasına yönelik düzenlemeye ilişkin, "Bu hafta içerisinde kanun... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T19:45+0300
2023-07-04T19:45+0300
2023-07-04T19:45+0300
türkiye
ak parti
muhammet emin akbaşoğlu
maaş
memur maaşı
memur
gülizar biçer karaca
enflasyon
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.Karaca, daha sonra grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu gündemi değerlendirdiği konuşmasında, memur maaşı teklifiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağının ifade edildiğini anımsatan Akbaşoğlu, "Yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız" bilgisini verdi.Daha önce verilen bütün sözleri yerine getirdikleri gibi bundan sonra da verdikleri sözleri bir süreç yönetimi çerçevesinde bir bir yerine getireceklerini kaydeden Akbaşoğlu, şunları aktardı:
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ak parti, muhammet emin akbaşoğlu, maaş, memur maaşı, memur, gülizar biçer karaca, enflasyon
ak parti, muhammet emin akbaşoğlu, maaş, memur maaşı, memur, gülizar biçer karaca, enflasyon
AK Partili Akbaşoğlu'ndan 'Memur maaşı' açıklaması: Bu hafta Meclis'e sunacağız
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşının net 22 bin lira olmasına yönelik düzenlemeye ilişkin, "Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız" dedi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
Karaca, daha sonra grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu gündemi değerlendirdiği konuşmasında, memur maaşı teklifiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağının ifade edildiğini anımsatan Akbaşoğlu, "Yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız" bilgisini verdi.
Daha önce verilen bütün sözleri yerine getirdikleri gibi bundan sonra da verdikleri sözleri bir süreç yönetimi çerçevesinde bir bir yerine getireceklerini kaydeden Akbaşoğlu, şunları aktardı:
"Seçim beyannamemizde ne söylediysek ev kadınlarının emeklilik hakkını, genç kardeşlerimizin, kızlarımızın, erkek evlatlarımızın evlenmeyle ilgili, bütün evlilik primlerine ilişkin taahhütlerimizi bu süreç içerisinde hepsini kanun teklifi içerisinde görmüş olacağız."