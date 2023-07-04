https://sputniknews.com.tr/20230704/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-15-yasindaki-cocugun-paylasimina-iliskin-aciklama-1073165813.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 15 yaşındaki çocuğun paylaşımına ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 15 yaşındaki çocuğun paylaşımına ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğünün... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T17:52+0300
2023-07-04T17:52+0300
2023-07-04T17:52+0300
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
türkiye
çocuk
çocuk evliliği
çocuk istismarı
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Bakanlık, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, çocuk evliliği, çocuk istismarı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, çocuk evliliği, çocuk istismarı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 15 yaşındaki çocuğun paylaşımına ilişkin açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğünün harekete geçtiğini, hakkında bakım tedbiri kararı alınan çocuğun Bakanlık kuruluşuna yerleştirildiğini bildirdi.
Bakanlık, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.