https://sputniknews.com.tr/20230704/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-15-yasindaki-cocugun-paylasimina-iliskin-aciklama-1073165813.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 15 yaşındaki çocuğun paylaşımına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 15 yaşındaki çocuğun paylaşımına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğünün... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T17:52+0300

2023-07-04T17:52+0300

2023-07-04T17:52+0300

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

türkiye

çocuk

çocuk evliliği

çocuk istismarı

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Bakanlık, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

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Sputnik Türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, çocuk evliliği, çocuk istismarı