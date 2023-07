https://sputniknews.com.tr/20230704/acun-ilicali-turkiyeden-de-kulup-satin-alacak-mi-1073158867.html

Acun Ilıcalı yanıtladı: Türkiye'den de kulüp satın alacak mı?



Acun Ilıcalı, "Türkiye'de kulüp satın alırım, almam diyemem. Türkiye'de alabileceğim takım, konsantrasyonumu bozar. İleride başka bir şey olur, bilemem" dedi. 04.07.2023

İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin ‘Corendon Summer Tour 2023’ kapsamında Galatasaray ve Hatayspor ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior ve takımın yeni transferlerinden Liam Delap’ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlendi.Hull City’nin yapacağı dostluk maçlarının yanı sıra takımın yeni sezon yatırımlarının, hedeflerinin ve planlamalarının konuşulduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Acun Ilıcalı, “Hayatta mutlu olduğum çok anım var ama bugün burada yine sizlerle birlikte olmak, ülkemizde sahip olduğum takımı getirip sizlerle buluşturmak, Hull City’nin sahibi olarak karşınızda olmak, gelecekle ilgili ümitlerimi de hesaba kattığımda çok ama çok mutluyum” ifadelerini kullandı.‘Bugünden itibaren öğrendiklerimizi uygulayacağımız yeni bir döneme başlıyoruz’Ilıcalı, şunları aktardı:‘Türkiye şartlarında olabilecek en üst düzey maçlardan birini yaşayacağız’Yarın Galatasaray ile oynayacakları hazırlık maçına da değinen Ilıcalı, “Hocamızla 8 aydır beraberiz. Hocamız da bizi başarıya götürebileceğine inandığımız bir hoca. Yarın da Galatasaray ile maçımız var. Bu da bizim içi mutluluk verici. Hocamız bize hep; ‘İyi takımlarla maç yapalım, kendimizi test edelim’ der. Ben de iyi bir takımla görüşüp, Galatasaray’a da teşekkür ederim, onlar da sıcak bakınca güzel bir maç organize ettik. Türkiye şartlarında olabilecek en üst düzey maçlardan birini yaşayacağız” diye konuştu.‘İrfan Can Kahveci takdir ettiğim bir futbolcu’Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci’nin, Hull City’e transferinin şu an için söz konusu olmadığını da belirten Başkan Ilıcalı, şunları söyledi:‘Türkiye’den alacağım bir takım konsantrasyonumu bozar’Türkiye’den bir takım satın almayı düşünüp düşünmediğiyle alakalı ise Ilıcalı, “Türkiye'de kulüp satın alırım, almam diyemem. Futbolun NBA'indeyim. Ulaşmak istediğim yer dünyanın en büyük liginde başarılı olmak. Onun kapısındayım. Türkiye’den alacağım bir takım konsantrasyonumu bozar. Şu anda böyle bir şey gündemimde yok” değerlendirmesini yaptı.‘Korsan yayının bitmesi lazım’Türk futbolunun gelişmesine yönelik çözüm önerilerini de sunan Acun Ilıcalı, “Korsan yayının bitmesi lazım. Bu ülke çok zor duruma düşecek. Bu ülke futbol olarak çok zorlanacak. Anadolu takımlarının geleceğiyle ilgili çok kaygılıyım. İngiltere’de 200 milyon Pound yıllık Premier Lig takımlarının aldığı para. Bizim 4 büyüklerin gişe gelirleri ve sponsor gelirleri var. Bu gelirler sayesinde ekonomi korunabiliyor. Anadolu kulüpleri naklen yayın parasıyla yaşıyordu. Naklen yayın gelirleri feci şekilde düştü. Buradan alınan gelirler 10’da 1’e düştü. Ülkece korsan yayını bitirmemiz lazım. Bu konuda ben 1 yıldır uğraşıyorum. Türkiye’de naklen yayın geliri, İngiltere’nin yüzde 1,5’u. Korsan yayın engellenmezse kulüpler para kazanmayacak. Taraftar kendi bindiği dalı kesiyor. Bu bir hırsızlıktır. Hırsızlık yapanın engellenmesi lazım” açıklamasında bulundu.‘Ozan Tufan bizimle birlikte kalacak’Ilıcalı, adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan’ın takımda kalacağını duyurdu:‘Türkiye’den konuştuğumuz 2-3 yetenek var’Geçen sene Türkiye liginde birçok oyuncu aldıklarını hatırlatan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, şunları söyledi:‘Ozan’ın buna alışması gerekiyordu’Hull City’nin Türk futbolcuları Ozan Tufan ve Doğukan Sinik’in takımdaki durumlarının sorulması üzerine başarılı çalıştırıcı, “Herhangi bir yerden oyuncu İngiltere’ye geldiğinde zorlanabilir. İngiltere’de oyun farklı, oyun daha hızlı. Ozan’ın da buna alışması gerekiyordu. Buna adapte oldu. Kültürel olarak da adapte oldu. Kendisi planlarımızın anahtar parçası olarak gördüğümüz bir oyuncu. Doğukan ise sakatlanmıştı. Onu Antalyaspor’a gönderdik, özgüven kazanması için. Tekrar Hull’e gelince fitness seviyesini arttırarak, tekrar sakatlanmasını önlemek istiyoruz. Sakatlığı omuzundandı, kondisyon seviyeleri düşmüştü” cevabını verdi.

