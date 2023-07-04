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https://sputniknews.com.tr/20230704/abdulkadir-selvi-yazdi-merkez-bankasinin-yeni-adimi-ve-memura-kademeli-artis-formulu-1073137660.html
Abdulkadir Selvi yazdı: Merkez Bankası'nın yeni adımı ve memura kademeli artış formülü
Abdulkadir Selvi yazdı: Merkez Bankası'nın yeni adımı ve memura kademeli artış formülü
Abdulkadir Selvi, Merkez Bankası'nın kamu bankaları dışında özel bankalara da Kur Korumalı Mevduat’tan dövize geçmek isteyenlere karşı doğrudan satış... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T07:42+0300
2023-07-04T07:42+0300
türkiye
abdulkadir selvi
merkez bankası
memur maaşı
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Milyonlarca emekli ve memur temmuz zammını merakla takip ediliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Maaş zamları ne olacak? Merkez Bankası’nın yeni adımı ne?" başlıklı yazısında hem memur maaş zammı hem de TCMB'nin yeni adımını yazdı.Selvi yazısında, "Merkez Bankası artık kamu bankaları dışında özel bankalara da Kur Korumalı Mevduat’tan dövize geçmek isteyenlere karşı doğrudan satış yapabilecek" ifadelerine yer verdi.Dün gerçekleştirilen kabine toplantısında, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum yapıldığını belirten Selvi, "Memur ve emeklilerin maaş zammı için yarın açıklanacak olan enflasyon oranı bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:"Hem Merkez Bankası’nın açıklamasında hem Hafize Gaye Erkan’ın açıklamalarında altı çizilen bir iki nokta var. Sadeleştirme ve şeffaflık.Şimdi Merkez Bankası sadeleştirme ve şeffaflık adına yeni bir adım atıyor.Merkez Bankası artık kamu bankaları dışında özel bankalara da Kur Korumalı Mevduat’tan dövize geçmek isteyenlere karşı doğrudan satış yapabilecek.Bu uygulama kamu bankaları için yapılıyordu. Bundan sonra şeffaf bir şekilde özel bankalara da doğrudan döviz satışı yapılacak.Bir noktayı tekrar netleştirmekte fayda var. Merkez Bankası kuru baskılamak için rezervlerinden döviz satışı yapmıyor. Bloomberg’in haberinde yer alan 1 milyar dolarlık satış, KKM’lerden dönenlerin döviz talebini karşılamak için kamu bankalarına sunulan bir hizmetti. Ama yeni bir adım atılıp özel bankalar için de bu uygulama yapılacak. Çünkü bir haftada döviz rezervi 8.5 milyar dolar artan bir Merkez Bankası var.Dünkü Kabine toplantısında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum yaptı.1- En düşük memur maaşı 22 bin TL’ye çıkıyor. Buna göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, mühendis aylıklarına kademeli olarak artış yapılacak.2- Kademeli artışlar yapılacak. Bir yüzde artış, onun üzerine ise seyyanen bir zam yapılacak. Örneğin yüzde 25 artı 7 bin, yüzde 25 artı 8 bin artış olacak.3- Memur ve emeklilerin maaş zammı için yarın açıklanacak olan enflasyon oranı bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olması öngörülüyor. Böylece enflasyon artı refah payı artışı yapılacak."
https://sputniknews.com.tr/20230704/milyonlari-ilgilendiriyor-memur-ve-emekli-maasina-ek-zamda-oranlar-netlesti-1073136389.html
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abdulkadir selvi, merkez bankası, memur maaşı
abdulkadir selvi, merkez bankası, memur maaşı

Abdulkadir Selvi yazdı: Merkez Bankası'nın yeni adımı ve memura kademeli artış formülü

07:42 04.07.2023
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi, Merkez Bankası'nın kamu bankaları dışında özel bankalara da Kur Korumalı Mevduat’tan dövize geçmek isteyenlere karşı doğrudan satış yapabileceğini yazdı.
Milyonlarca emekli ve memur temmuz zammını merakla takip ediliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Maaş zamları ne olacak? Merkez Bankası’nın yeni adımı ne?" başlıklı yazısında hem memur maaş zammı hem de TCMB'nin yeni adımını yazdı.
Selvi yazısında, "Merkez Bankası artık kamu bankaları dışında özel bankalara da Kur Korumalı Mevduat’tan dövize geçmek isteyenlere karşı doğrudan satış yapabilecek" ifadelerine yer verdi.
Dün gerçekleştirilen kabine toplantısında, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum yapıldığını belirten Selvi, "Memur ve emeklilerin maaş zammı için yarın açıklanacak olan enflasyon oranı bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:
"Hem Merkez Bankası’nın açıklamasında hem Hafize Gaye Erkan’ın açıklamalarında altı çizilen bir iki nokta var. Sadeleştirme ve şeffaflık.
Şimdi Merkez Bankası sadeleştirme ve şeffaflık adına yeni bir adım atıyor.
Merkez Bankası artık kamu bankaları dışında özel bankalara da Kur Korumalı Mevduat’tan dövize geçmek isteyenlere karşı doğrudan satış yapabilecek.
Bu uygulama kamu bankaları için yapılıyordu. Bundan sonra şeffaf bir şekilde özel bankalara da doğrudan döviz satışı yapılacak.
Bir noktayı tekrar netleştirmekte fayda var. Merkez Bankası kuru baskılamak için rezervlerinden döviz satışı yapmıyor. Bloomberg’in haberinde yer alan 1 milyar dolarlık satış, KKM’lerden dönenlerin döviz talebini karşılamak için kamu bankalarına sunulan bir hizmetti. Ama yeni bir adım atılıp özel bankalar için de bu uygulama yapılacak. Çünkü bir haftada döviz rezervi 8.5 milyar dolar artan bir Merkez Bankası var.
Dünkü Kabine toplantısında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum yaptı.
1- En düşük memur maaşı 22 bin TL’ye çıkıyor. Buna göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, mühendis aylıklarına kademeli olarak artış yapılacak.
2- Kademeli artışlar yapılacak. Bir yüzde artış, onun üzerine ise seyyanen bir zam yapılacak. Örneğin yüzde 25 artı 7 bin, yüzde 25 artı 8 bin artış olacak.
3- Memur ve emeklilerin maaş zammı için yarın açıklanacak olan enflasyon oranı bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olması öngörülüyor. Böylece enflasyon artı refah payı artışı yapılacak."
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EKONOMİ
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşına ek zamda oranlar netleşti
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