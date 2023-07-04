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ABD'de silahlı saldırı: 2'si çocuk en az 4 ölü
ABD'de silahlı saldırı: 2'si çocuk en az 4 ölü
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si çocuk en az 4 kişi hayatını kaybetti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T10:05+0300
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dünya
abd
philadelphia
ölü
yaralı
polis
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Philadelphia polisinin aktardığına göre, pazartesi akşamı kentte silahlı bir kişi, 'evini terk edip sokakta yürüyenleri öldürmeyi' planladı. Şaldırganın sokakta rastgele açtığı ateş sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı olduğunu söyleyen Philadelphia Polis Departmanı, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.Polis komiseri Danielle Outlaw, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: Polisin aktardığına göre, olaydaen az 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı Penn Presbyterian Tıp Merkezi'ne, 2 çocuk ise Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.Yerel basına göre, polis 4 kişinin cesedine farklı yerlerde ulaştı. Zanlı, olay yerine yakın bir noktada polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gun Violence Archive'e göre, bu yıl ABD'de şu ana kadar en az 339 kitlesel silahlı saldırı meydana geldi.
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abd'de bu yıl kaç kitlesel saldırı oldu , abd silahlı saldırı , abd'de kitlesel silahlı saldırı
abd'de bu yıl kaç kitlesel saldırı oldu , abd silahlı saldırı , abd'de kitlesel silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı: 2'si çocuk en az 4 ölü

10:05 04.07.2023 (güncellendi: 10:06 04.07.2023)
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si çocuk en az 4 kişi hayatını kaybetti.
Philadelphia polisinin aktardığına göre, pazartesi akşamı kentte silahlı bir kişi, 'evini terk edip sokakta yürüyenleri öldürmeyi' planladı.
Şaldırganın sokakta rastgele açtığı ateş sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi.
Çok sayıda yaralı olduğunu söyleyen Philadelphia Polis Departmanı, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.
Polis komiseri Danielle Outlaw, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Bu noktada tek bildiğimiz, zanlının evini terk etmeye ve bireyleri hedef almaya karar verdiğidir. Şahsın üzerinden kurşun geçirmez yelek, AR tipi tüfek, birden fazla şarjör, bir tabanca ve bir polis telsizi çıktı."
Polisin aktardığına göre, olaydaen az 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı Penn Presbyterian Tıp Merkezi'ne, 2 çocuk ise Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yerel basına göre, polis 4 kişinin cesedine farklı yerlerde ulaştı.
Zanlı, olay yerine yakın bir noktada polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Gun Violence Archive'e göre, bu yıl ABD'de şu ana kadar en az 339 kitlesel silahlı saldırı meydana geldi.
ABD silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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ABD'de etkinlikte silahlı saldırı: 2 ölü, 30 yaralı
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