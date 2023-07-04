https://sputniknews.com.tr/20230704/abdde-silahli-saldiri-2si-cocuk-en-az-4-olu--1073139661.html

ABD'de silahlı saldırı: 2'si çocuk en az 4 ölü

ABD'de silahlı saldırı: 2'si çocuk en az 4 ölü

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si çocuk en az 4 kişi hayatını kaybetti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T10:05+0300

2023-07-04T10:05+0300

2023-07-04T10:06+0300

dünya

abd

philadelphia

ölü

yaralı

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/02/1050419260_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c0e636ada457dc5cef789beee12681b1.jpg

Philadelphia polisinin aktardığına göre, pazartesi akşamı kentte silahlı bir kişi, 'evini terk edip sokakta yürüyenleri öldürmeyi' planladı. Şaldırganın sokakta rastgele açtığı ateş sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı olduğunu söyleyen Philadelphia Polis Departmanı, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.Polis komiseri Danielle Outlaw, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: Polisin aktardığına göre, olaydaen az 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı Penn Presbyterian Tıp Merkezi'ne, 2 çocuk ise Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.Yerel basına göre, polis 4 kişinin cesedine farklı yerlerde ulaştı. Zanlı, olay yerine yakın bir noktada polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gun Violence Archive'e göre, bu yıl ABD'de şu ana kadar en az 339 kitlesel silahlı saldırı meydana geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230702/abdde-etkinlikte-silahli-saldiri-2-olu-30-yarali-1073081155.html

philadelphia

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd'de bu yıl kaç kitlesel saldırı oldu , abd silahlı saldırı , abd'de kitlesel silahlı saldırı