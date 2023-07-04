https://sputniknews.com.tr/20230704/abdde-firtina-tehlikesi-nedeniyle-1700den-fazla-ucus-iptal-edildi-1073135565.html
ABD'de fırtına tehlikesi nedeniyle 1700'den fazla uçuş iptal edildi
ABD'de fırtına tehlikesi nedeniyle 1700'den fazla uçuş iptal edildi
ABD'de, bağımsızlık günü kutlamaları öncesinde, fırtına tehlikesi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T02:12+0300
2023-07-04T02:12+0300
2023-07-04T02:13+0300
dünya
abd
uçuş
fırtına
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Hava trafiği istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre, bağımsızlık günü tatilinin hemen öncesinde 1700'den fazla uçuş iptal edildi, binlerce kişi havaalanlarında kaldı.Uçuş iptalleri, ABD tarihinde havaalanlarının en yüksek yolcu sayısına ulaştığı hafta sonunu takip eden günde yaşanırken, United Airlines, en fazla uçuş iptal eden havayolu şirketi (200'den fazla) oldu.Aynı firma, geçen hafta da 5 binden fazla uçuş için iptal veya erteleme anons etmişti.Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD seyahatinin 'bu kadar kaotik' olmasının nedenini, 'sistem üzerinde muazzam bir baskı oluşturduğunu' söylediği şiddetli hava koşullarına bağlamıştı.Öte yandan, Ulusal Meteoroloji Servisi'nden (NWS) paylaşılan bilgilerde, ülkenin kuzey doğusunda şiddetli hava koşullarının hakim olacağı, Güney Carolina, New Jersey ve New York'un bazı bölgelerinde sert rüzgar, fırtına ve dolu beklendiği ifade edilmişti.ABD'nin orta-batı bölgesinde 150 binden fazla kişi, hafta sonu yaşanan fırtınalı hava nedeniyle elektriksiz kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/abdde-kotu-hava-kosullari-nedeniyle-2-binden-fazla-ucus-ertelendi-veya-iptal-edildi-1072934881.html
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abd, uçuş, fırtına
ABD'de fırtına tehlikesi nedeniyle 1700'den fazla uçuş iptal edildi
02:12 04.07.2023 (güncellendi: 02:13 04.07.2023) Abone ol
ABD'de, bağımsızlık günü kutlamaları öncesinde, fırtına tehlikesi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi.
Hava trafiği istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre, bağımsızlık günü tatilinin hemen öncesinde 1700'den fazla uçuş iptal edildi, binlerce kişi havaalanlarında kaldı.
Uçuş iptalleri, ABD tarihinde havaalanlarının en yüksek yolcu sayısına ulaştığı hafta sonunu takip eden günde yaşanırken, United Airlines, en fazla uçuş iptal eden havayolu şirketi (200'den fazla) oldu.
Aynı firma, geçen hafta da 5 binden fazla uçuş için iptal veya erteleme anons etmişti.
Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD seyahatinin 'bu kadar kaotik' olmasının nedenini, 'sistem üzerinde muazzam bir baskı oluşturduğunu' söylediği şiddetli hava koşullarına bağlamıştı.
Öte yandan, Ulusal Meteoroloji Servisi'nden (NWS) paylaşılan bilgilerde, ülkenin kuzey doğusunda şiddetli hava koşullarının hakim olacağı, Güney Carolina, New Jersey ve New York'un bazı bölgelerinde sert rüzgar, fırtına ve dolu beklendiği ifade edilmişti.
ABD'nin orta-batı bölgesinde 150 binden fazla kişi, hafta sonu yaşanan fırtınalı hava nedeniyle elektriksiz kalmıştı.