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ABD'de fırtına tehlikesi nedeniyle 1700'den fazla uçuş iptal edildi
ABD'de fırtına tehlikesi nedeniyle 1700'den fazla uçuş iptal edildi
ABD'de, bağımsızlık günü kutlamaları öncesinde, fırtına tehlikesi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T02:12+0300
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dünya
abd
uçuş
fırtına
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Hava trafiği istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre, bağımsızlık günü tatilinin hemen öncesinde 1700'den fazla uçuş iptal edildi, binlerce kişi havaalanlarında kaldı.Uçuş iptalleri, ABD tarihinde havaalanlarının en yüksek yolcu sayısına ulaştığı hafta sonunu takip eden günde yaşanırken, United Airlines, en fazla uçuş iptal eden havayolu şirketi (200'den fazla) oldu.Aynı firma, geçen hafta da 5 binden fazla uçuş için iptal veya erteleme anons etmişti.Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD seyahatinin 'bu kadar kaotik' olmasının nedenini, 'sistem üzerinde muazzam bir baskı oluşturduğunu' söylediği şiddetli hava koşullarına bağlamıştı.Öte yandan, Ulusal Meteoroloji Servisi'nden (NWS) paylaşılan bilgilerde, ülkenin kuzey doğusunda şiddetli hava koşullarının hakim olacağı, Güney Carolina, New Jersey ve New York'un bazı bölgelerinde sert rüzgar, fırtına ve dolu beklendiği ifade edilmişti.ABD'nin orta-batı bölgesinde 150 binden fazla kişi, hafta sonu yaşanan fırtınalı hava nedeniyle elektriksiz kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/abdde-kotu-hava-kosullari-nedeniyle-2-binden-fazla-ucus-ertelendi-veya-iptal-edildi-1072934881.html
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abd, uçuş, fırtına
abd, uçuş, fırtına

ABD'de fırtına tehlikesi nedeniyle 1700'den fazla uçuş iptal edildi

02:12 04.07.2023 (güncellendi: 02:13 04.07.2023)
© AFP 2023Boeing 737 MAX
Boeing 737 MAX - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023
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ABD'de, bağımsızlık günü kutlamaları öncesinde, fırtına tehlikesi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi.
Hava trafiği istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre, bağımsızlık günü tatilinin hemen öncesinde 1700'den fazla uçuş iptal edildi, binlerce kişi havaalanlarında kaldı.
Uçuş iptalleri, ABD tarihinde havaalanlarının en yüksek yolcu sayısına ulaştığı hafta sonunu takip eden günde yaşanırken, United Airlines, en fazla uçuş iptal eden havayolu şirketi (200'den fazla) oldu.
Aynı firma, geçen hafta da 5 binden fazla uçuş için iptal veya erteleme anons etmişti.
Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD seyahatinin 'bu kadar kaotik' olmasının nedenini, 'sistem üzerinde muazzam bir baskı oluşturduğunu' söylediği şiddetli hava koşullarına bağlamıştı.
Öte yandan, Ulusal Meteoroloji Servisi'nden (NWS) paylaşılan bilgilerde, ülkenin kuzey doğusunda şiddetli hava koşullarının hakim olacağı, Güney Carolina, New Jersey ve New York'un bazı bölgelerinde sert rüzgar, fırtına ve dolu beklendiği ifade edilmişti.
ABD'nin orta-batı bölgesinde 150 binden fazla kişi, hafta sonu yaşanan fırtınalı hava nedeniyle elektriksiz kalmıştı.
Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda ve ABD gibi ülkelerdeki havalimanlarında personel sayısındaki yetersizlikten dolayı birçok uçuş iptal edilirken, yolcular uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
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ABD'de kötü hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi
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