https://sputniknews.com.tr/20230704/abd-vatandasligina-gecerek-turkiyeye-allen-brooks-adiyla-giris-yapan-feto-firarisi-yakalandi-1073144394.html
ABD vatandaşlığına geçerek Türkiye'ye Allen Brooks adıyla giriş yapan FETÖ firarisi yakalandı
ABD vatandaşlığına geçerek Türkiye'ye Allen Brooks adıyla giriş yapan FETÖ firarisi yakalandı
ABD vatandaşlığına geçerek Türkiye'ye Allen Brooks ismiyle giriş yapan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T11:22+0300
2023-07-04T11:22+0300
2023-07-04T11:22+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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ABD vatandaşlığına geçerek Türkiye'ye Allen Brooks adıyla giriş yapan FETÖ firarisi, şüpheli hareketler sergileyince, polis ekipleri parmak izini aldı. Şüphelinin Allen Brooks değil FETÖ firarisi Abdullah Uzundere olduğu tespit edildi.NTV'nin aktardığı habere göre, İstanbul Havalimanı'nda 23 Haziran Pazar günü ABD'den gelen ABD pasaportlu Allen Brooks isimli bir kişi pasaport işlemleri yapılırken şüpheli hareketler sergiledi.Brooks'un tedirgin hallerini fark eden polis, şüpheliyi parmak izi bölümüne götürdü.Burada yapılan çalışmada şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Abdullah Uzundere olduğu belirlendi.Uzundere, gözaltına alındı. Uzundere işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Uzundere'nin ABD vatandaşlığına geçip adını ve pasaportunu değiştirerek Türkiye'ye dönüş yaptığı belirlendi.
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
ABD vatandaşlığına geçerek Türkiye'ye Allen Brooks adıyla giriş yapan FETÖ firarisi yakalandı
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ABD vatandaşlığına geçerek Türkiye'ye Allen Brooks ismiyle giriş yapan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
ABD vatandaşlığına geçerek Türkiye'ye Allen Brooks adıyla giriş yapan FETÖ firarisi, şüpheli hareketler sergileyince, polis ekipleri parmak izini aldı. Şüphelinin Allen Brooks değil FETÖ firarisi Abdullah Uzundere olduğu tespit edildi.
NTV'nin aktardığı habere göre, İstanbul Havalimanı'nda 23 Haziran Pazar günü ABD'den gelen ABD pasaportlu Allen Brooks isimli bir kişi pasaport işlemleri yapılırken şüpheli hareketler sergiledi.
Brooks'un tedirgin hallerini fark eden polis, şüpheliyi parmak izi bölümüne götürdü.
Burada yapılan çalışmada şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Abdullah Uzundere olduğu belirlendi.
Uzundere, gözaltına alındı. Uzundere işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Uzundere'nin ABD vatandaşlığına geçip adını ve pasaportunu değiştirerek Türkiye'ye dönüş yaptığı belirlendi.