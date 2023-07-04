https://sputniknews.com.tr/20230704/180-kiloya-ulasan-engelli-genc-yetkililerden-yardim-istedi-1073147516.html

180 kiloya ulaşan engelli genç yetkililerden yardım istedi

180 kiloya ulaşan engelli genç yetkililerden yardım istedi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde obezite sorunuyla mücadele eden engelli genç, 180 kiloya ulaşınca hayatı kabusa döndü 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T12:19+0300

2023-07-04T12:19+0300

2023-07-04T12:19+0300

yaşam

mardin

obezite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073147601_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_7d26ec8e46d029e56bed8ed5f50f0d7d.jpg

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki engelli Mağzul Değer, obezite sorunu nedeniyle 180 kiloya kadar çıktı. Her geçen gün kilolarından muzdarip olan Değer, nefes almakta zorluk çekmeye başladı.Hem vatandaşlar hem de esnaf, engelli Mağzul'un sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.Mağzul'un yaşadığı sağlık sorunlarını dile getiren esnaf Baver Doğan, "Nusaybin esnafı olarak kardeşimizi çok seviyoruz. Şu an kilodan dolayı sağlık sorunları yaşıyor. Mağzul için yetkililerden yardım talebinde bulunuyorum" dedi.Ssnaf Mehmet Şirin Akay ise, Mağzul'un kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Yetkililere yardım talebinde bulunuyorum. Kilo problemi olduğu için çok sıkıntı çekiyor" şeklinde konuştu.Mağzul'un konuşmakta zorluk çektiğini söyleyen akrabası İdris Oğuz ise, "Aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Türkçe bilmediği ve konuşmakta güçlük çektiği için kendini ifade edemiyor. Mağzul için yardım bekliyoruz" diye konuştu.

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mardin, obezite