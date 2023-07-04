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https://sputniknews.com.tr/20230704/180-kiloya-ulasan-engelli-genc-yetkililerden-yardim-istedi-1073147516.html
180 kiloya ulaşan engelli genç yetkililerden yardım istedi
180 kiloya ulaşan engelli genç yetkililerden yardım istedi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde obezite sorunuyla mücadele eden engelli genç, 180 kiloya ulaşınca hayatı kabusa döndü 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T12:19+0300
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yaşam
mardin
obezite
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki engelli Mağzul Değer, obezite sorunu nedeniyle 180 kiloya kadar çıktı. Her geçen gün kilolarından muzdarip olan Değer, nefes almakta zorluk çekmeye başladı.Hem vatandaşlar hem de esnaf, engelli Mağzul'un sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.Mağzul'un yaşadığı sağlık sorunlarını dile getiren esnaf Baver Doğan, "Nusaybin esnafı olarak kardeşimizi çok seviyoruz. Şu an kilodan dolayı sağlık sorunları yaşıyor. Mağzul için yetkililerden yardım talebinde bulunuyorum" dedi.Ssnaf Mehmet Şirin Akay ise, Mağzul'un kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Yetkililere yardım talebinde bulunuyorum. Kilo problemi olduğu için çok sıkıntı çekiyor" şeklinde konuştu.Mağzul'un konuşmakta zorluk çektiğini söyleyen akrabası İdris Oğuz ise, "Aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Türkçe bilmediği ve konuşmakta güçlük çektiği için kendini ifade edemiyor. Mağzul için yardım bekliyoruz" diye konuştu.
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mardin, obezite
mardin, obezite

180 kiloya ulaşan engelli genç yetkililerden yardım istedi

12:19 04.07.2023
© İHA180 kiloya ulaşan engelli genç yetkililerden yardım istedi
180 kiloya ulaşan engelli genç yetkililerden yardım istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde obezite sorunuyla mücadele eden engelli genç, 180 kiloya ulaşınca hayatı kabusa döndü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki engelli Mağzul Değer, obezite sorunu nedeniyle 180 kiloya kadar çıktı. Her geçen gün kilolarından muzdarip olan Değer, nefes almakta zorluk çekmeye başladı.
Hem vatandaşlar hem de esnaf, engelli Mağzul'un sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.
Mağzul'un yaşadığı sağlık sorunlarını dile getiren esnaf Baver Doğan, "Nusaybin esnafı olarak kardeşimizi çok seviyoruz. Şu an kilodan dolayı sağlık sorunları yaşıyor. Mağzul için yetkililerden yardım talebinde bulunuyorum" dedi.
Ssnaf Mehmet Şirin Akay ise, Mağzul'un kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Yetkililere yardım talebinde bulunuyorum. Kilo problemi olduğu için çok sıkıntı çekiyor" şeklinde konuştu.
Mağzul'un konuşmakta zorluk çektiğini söyleyen akrabası İdris Oğuz ise, "Aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Türkçe bilmediği ve konuşmakta güçlük çektiği için kendini ifade edemiyor. Mağzul için yardım bekliyoruz" diye konuştu.
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