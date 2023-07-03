https://sputniknews.com.tr/20230703/yunanistan-fransadan-bir-rafale-savas-ucagi-daha-teslim-aldi-1073127269.html
Yunanistan, Fransa'dan bir Rafale savaş uçağı daha teslim aldı
Yunanistan, Fransa'dan bir Rafale savaş uçağı daha teslim aldı
Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin Fransa'dan bir Rafale F3R savaş uçağı daha teslim aldığı bildirildi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T19:56+0300
2023-07-03T19:56+0300
2023-07-03T19:57+0300
savunma
rafale
fransa
yunanistan
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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, 27 Haziran'da 16’ncı Rafale savaş uçağı Yunanistan’ın Fransa’daki heyeti tarafından teslim alınarak başkent Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü’ne getirildi.Yunanistan’ın Rafale filosu, 12’si tek kişilik, 4’ü iki kişilik 16 uçağa ulaştı.Fransa’ya 2020'de, 18 Rafale F3R savaş uçağı siparişi veren Yunanistan, daha sonra ilave 6 Rafale talebinde bulunmuştu.İlk Rafale, Temmuz 2021’de Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edilmişti.Teslimat süreci boyunca Yunan pilotlar Yunanistan ve Fransa’da eğitimlerine devam edecek.Yunanistan, 2025'e kadar 40 Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor.
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rafale, fransa, yunanistan
rafale, fransa, yunanistan
Yunanistan, Fransa'dan bir Rafale savaş uçağı daha teslim aldı
19:56 03.07.2023 (güncellendi: 19:57 03.07.2023) Abone ol
Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin Fransa'dan bir Rafale F3R savaş uçağı daha teslim aldığı bildirildi.
Yunan medyasında yer alan haberlere göre, 27 Haziran'da 16’ncı Rafale savaş uçağı Yunanistan’ın Fransa’daki heyeti tarafından teslim alınarak başkent Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü’ne getirildi.
Yunanistan’ın Rafale filosu, 12’si tek kişilik, 4’ü iki kişilik 16 uçağa ulaştı.
Fransa’ya 2020'de, 18 Rafale F3R savaş uçağı siparişi veren Yunanistan, daha sonra ilave 6 Rafale talebinde bulunmuştu.
İlk Rafale, Temmuz 2021’de Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edilmişti.
Teslimat süreci boyunca Yunan pilotlar Yunanistan ve Fransa’da eğitimlerine devam edecek.
Yunanistan, 2025'e kadar 40 Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor.