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Yanlış kapı ziline bastı: Önce bıçaklandı, sonra vuruldu
Yanlış kapı ziline bastı: Önce bıçaklandı, sonra vuruldu
İstanbul Kurtuluş’ta yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşının evinde unuttuğu cep telefonunu almak için girdiği binada yanlış zile basınca dehşeti yaşadı. Evden... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T10:34+0300
2023-07-03T10:34+0300
türkiye
istanbul
yabancı
gasp
bıçaklama
kurtuluş
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Kamerun uyruklu N.T.C. (24) unuttuğu cep telefonunu geri almak için arkadaşının yaşadığı binaya geldi. Genç adam, arkadaşının evinin zili yerine yanlışlıkla alt komşusunun zilini çalınca evden iki şahıs çıktı. Şahıslar N.T.C.’nin cüzdanını almak için üzerine yürüdü.Gasp edemeyince bıçak ve silahla yaraladılarYaşanan arbedede yabancı uyruklu genç, saldırganların birinin bıçak darbesi ile göğsünden yaralanırken, diğer saldırgan silahını çekip ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Aldığı yaralar ile can havliyle kendisini binadan dışarıya atan N.T.C., bir duvar dibine oturarak vatandaşların çağırdığı ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yabancı uyruklu N.T.C.’yi yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya tanık olan N.T.C.’nin binada yaşayan arkadaşı ise yaşananlar nedeniyle dışarıda sinir krizi geçirdi.“Kendini kenara çekip üç el ateş etti”Olayla ilgili konuşan Süreyya Tezgan, “Silah sesleri duyduk. Biz son anda yetiştik. Biri kendini kenara çekip üç el ateş ediyor. Biri göğsüne geliyor, biri ayağına. Bir kurşun da bir arabaya saplanıyor. Ama zayıf bir silah olduğu belli yani pek bir tahribat vermemiş. Biz de ondan sonra geldik buraya. Birini buraya oturttuk. Hatta kanı filan da burada. Polis çağırıldı. Ambulans çağırıldı. Ambulans gelince ambulansa beraber bindirdik” dedi.Şişli polisi şüphelileri yakaladıHastaneye kaldırılan yabancı uyruklu yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda alt komşu E.İ.’nin fotoğrafının N.T.C.’ye gösterilerek teşhis edilmesi sonucunda saldırgan E.İ. ve ev sahibi M.S., Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli iki şahıs işlemleri için emniyete götürüldü.
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istanbul, yabancı, gasp, bıçaklama, kurtuluş
istanbul, yabancı, gasp, bıçaklama, kurtuluş

Yanlış kapı ziline bastı: Önce bıçaklandı, sonra vuruldu

10:34 03.07.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - FURKAN DUMAN - SENAT DESTANOĞLUKamerun uyruklu N.T.C.
Kamerun uyruklu N.T.C. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - FURKAN DUMAN - SENAT DESTANOĞLU
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İstanbul Kurtuluş’ta yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşının evinde unuttuğu cep telefonunu almak için girdiği binada yanlış zile basınca dehşeti yaşadı. Evden çıkan iki kişi, cüzdanını gasp etmek için gencin üstüne atladı. Yabancı uyruklu genç, bu sırada direnince önce bıçaklandı ardından da silahla bacağından vuruldu.
Kamerun uyruklu N.T.C. (24) unuttuğu cep telefonunu geri almak için arkadaşının yaşadığı binaya geldi. Genç adam, arkadaşının evinin zili yerine yanlışlıkla alt komşusunun zilini çalınca evden iki şahıs çıktı. Şahıslar N.T.C.’nin cüzdanını almak için üzerine yürüdü.

Gasp edemeyince bıçak ve silahla yaraladılar

Yaşanan arbedede yabancı uyruklu genç, saldırganların birinin bıçak darbesi ile göğsünden yaralanırken, diğer saldırgan silahını çekip ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Aldığı yaralar ile can havliyle kendisini binadan dışarıya atan N.T.C., bir duvar dibine oturarak vatandaşların çağırdığı ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yabancı uyruklu N.T.C.’yi yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya tanık olan N.T.C.’nin binada yaşayan arkadaşı ise yaşananlar nedeniyle dışarıda sinir krizi geçirdi.

“Kendini kenara çekip üç el ateş etti”

Olayla ilgili konuşan Süreyya Tezgan, “Silah sesleri duyduk. Biz son anda yetiştik. Biri kendini kenara çekip üç el ateş ediyor. Biri göğsüne geliyor, biri ayağına. Bir kurşun da bir arabaya saplanıyor. Ama zayıf bir silah olduğu belli yani pek bir tahribat vermemiş. Biz de ondan sonra geldik buraya. Birini buraya oturttuk. Hatta kanı filan da burada. Polis çağırıldı. Ambulans çağırıldı. Ambulans gelince ambulansa beraber bindirdik” dedi.

Şişli polisi şüphelileri yakaladı

Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda alt komşu E.İ.’nin fotoğrafının N.T.C.’ye gösterilerek teşhis edilmesi sonucunda saldırgan E.İ. ve ev sahibi M.S., Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli iki şahıs işlemleri için emniyete götürüldü.
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