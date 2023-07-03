https://sputniknews.com.tr/20230703/wimbledonda-djokovic-2-tura-yukseldi-1073132393.html
Wimbledon'da Djokovic 2. tura yükseldi
Wimbledon'da Djokovic 2. tura yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ve tek erkeklerde dünya 2 numarası Sırp... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T22:20+0300
2023-07-03T22:20+0300
2023-07-03T22:20+0300
spor
wimbledon tenis turnuvası
novak djokovic
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Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ve bu yıl 3-16 Temmuz tarihlerinde organize edilen Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da ana tablo maçlarıyla başladı.Son 4 organizasyon da dahil Wimbledon'ı 7 kez kazanan 36 yaşındaki Djokovic, ilk turda Arjantinli Pedro Cachin'i 6-3, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek 2. tura çıktı.Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ise Fransız sporcu Laurent Lokoli'yi 6-1, 5-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.Kadınlarda Swiatek, Pegula ve Garcia, 2. turdaTek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Çinli rakibi Lin Zhu'yu 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.Kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ise ABD'li Lauren Davis'i 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Fransız sporcu Caroline Garcia da ABD'li rakibi Katie Volynets'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.
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wimbledon tenis turnuvası, novak djokovic
wimbledon tenis turnuvası, novak djokovic
Wimbledon'da Djokovic 2. tura yükseldi
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ve tek erkeklerde dünya 2 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic, 2. tura çıktı.
Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ve bu yıl 3-16 Temmuz tarihlerinde organize edilen Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da ana tablo maçlarıyla başladı.
Son 4 organizasyon da dahil Wimbledon'ı 7 kez kazanan 36 yaşındaki Djokovic, ilk turda Arjantinli Pedro Cachin'i 6-3, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek 2. tura çıktı.
Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ise Fransız sporcu Laurent Lokoli'yi 6-1, 5-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Kadınlarda Swiatek, Pegula ve Garcia, 2. turda
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Çinli rakibi Lin Zhu'yu 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.
Kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ise ABD'li Lauren Davis'i 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Fransız sporcu Caroline Garcia da ABD'li rakibi Katie Volynets'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.