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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/unilever-isletmeleri-rusyadaki-faaliyetine-devam-ediyor-1073129858.html
Unilever işletmeleri Rusya’daki faaliyetine devam ediyor
Unilever işletmeleri Rusya’daki faaliyetine devam ediyor
İngiltere merkezli, dünyanın en büyük yiyecek ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi Unilever’in Rusya’daki fabrika ve ofislerinin, iç piyasadaki ihtiyaçları... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T21:24+0300
2023-07-03T21:24+0300
ukrayna krizi
unilever
rusya
yaptırım
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Unilever Rusya ve Belarus Kurumsal İlişkiler Ve Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü İrina Antyuşina, Sputnik’e açıklamasında, “Unilever şirketinin genel merkezinden daha önce yapılan açıklamaya uygun olarak Rusya’ya yatırımlar, ürün ithalatı ve Rusya’dan ürün ihracatı kesildi. Unilever’in Omsk, Yekaterinburg, St. Petersburg ve Tula’daki işletmeleri çalışmalarını sürdürüyor. Ofisler de ülkedeki işlemlere devam ederek satış noktalarındaki marka varlığını sağlıyorlar. Şirketin önceliği, Rus tüketiciler için yüksek kalite ve ürün varlığını sağlamaya devam etmek” ifadesini kullandı.Unilever geçen yılın mart ayında Rusya’ya ithalat ve Rusya’dan ihracatın yanı sıra, Rusya’ya yatırımları ve ülkedeki medya ve reklam harcamalarını askıya aldığını duyurmuştu.
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unilever, rusya, yaptırım
unilever, rusya, yaptırım

Unilever işletmeleri Rusya’daki faaliyetine devam ediyor

21:24 03.07.2023
© AFP 2023 / LEX VAN LIESHOUTUnilever
Unilever - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / LEX VAN LIESHOUT
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İngiltere merkezli, dünyanın en büyük yiyecek ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi Unilever’in Rusya’daki fabrika ve ofislerinin, iç piyasadaki ihtiyaçları karşılamak için çalışmaya devam ettiği belirtildi.
Unilever Rusya ve Belarus Kurumsal İlişkiler Ve Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü İrina Antyuşina, Sputnik’e açıklamasında, “Unilever şirketinin genel merkezinden daha önce yapılan açıklamaya uygun olarak Rusya’ya yatırımlar, ürün ithalatı ve Rusya’dan ürün ihracatı kesildi. Unilever’in Omsk, Yekaterinburg, St. Petersburg ve Tula’daki işletmeleri çalışmalarını sürdürüyor. Ofisler de ülkedeki işlemlere devam ederek satış noktalarındaki marka varlığını sağlıyorlar. Şirketin önceliği, Rus tüketiciler için yüksek kalite ve ürün varlığını sağlamaya devam etmek” ifadesini kullandı.
Unilever geçen yılın mart ayında Rusya’ya ithalat ve Rusya’dan ihracatın yanı sıra, Rusya’ya yatırımları ve ülkedeki medya ve reklam harcamalarını askıya aldığını duyurmuştu.
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