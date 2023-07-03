https://sputniknews.com.tr/20230703/unilever-isletmeleri-rusyadaki-faaliyetine-devam-ediyor-1073129858.html

Unilever işletmeleri Rusya’daki faaliyetine devam ediyor

Unilever işletmeleri Rusya’daki faaliyetine devam ediyor

İngiltere merkezli, dünyanın en büyük yiyecek ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi Unilever’in Rusya’daki fabrika ve ofislerinin, iç piyasadaki ihtiyaçları... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T21:24+0300

2023-07-03T21:24+0300

2023-07-03T21:24+0300

ukrayna krizi

unilever

rusya

yaptırım

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Unilever Rusya ve Belarus Kurumsal İlişkiler Ve Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü İrina Antyuşina, Sputnik’e açıklamasında, “Unilever şirketinin genel merkezinden daha önce yapılan açıklamaya uygun olarak Rusya’ya yatırımlar, ürün ithalatı ve Rusya’dan ürün ihracatı kesildi. Unilever’in Omsk, Yekaterinburg, St. Petersburg ve Tula’daki işletmeleri çalışmalarını sürdürüyor. Ofisler de ülkedeki işlemlere devam ederek satış noktalarındaki marka varlığını sağlıyorlar. Şirketin önceliği, Rus tüketiciler için yüksek kalite ve ürün varlığını sağlamaya devam etmek” ifadesini kullandı.Unilever geçen yılın mart ayında Rusya’ya ithalat ve Rusya’dan ihracatın yanı sıra, Rusya’ya yatırımları ve ülkedeki medya ve reklam harcamalarını askıya aldığını duyurmuştu.

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unilever, rusya, yaptırım