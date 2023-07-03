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https://sputniknews.com.tr/20230703/uluslararasi-stenin-basin-fotografciligi-odullerinin-internet-oylamasi-basladi-1073106098.html
Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri’nin internet oylaması başladı
Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri’nin internet oylaması başladı
Donbass’ta 2014’te öldürülen Rus savaş muhabiri Andrey Stenin’nin anısına düzenlenen fotoğraflık ödülleri için internet oylaması başladı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
andrey stenin
andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması
yarışma
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Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri için internet oylamaları, yarışmanın Rusça (https://stenincontest.ru/winners2023/) ve İngilizce (https://stenincontest.com/winners2023/) internet sitelerinde başladı.Oylama sırasında, uluslararası jüri ekibi tarafından yarışmaya gönderilen fotoğraflar arasından seçilmiş çalışmalardan birine oylarını verebilecek.Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 31 Haziran gecesi 23.59’da başlayan oylamada bir fotoğraf ya da fotoğraf serisi seçilebilecek.Oylamaya katılmak içinse sadece yarışmasının sitesine girip seçilen fotoğrafın yanındaki butona basmak gerekiyor.İnternet oylamasının sonuçları ağustos başında ilan edilecek ve internette en beğenilen fotoğrafın sahibi bir sertifika alacak.Ödüle aday fotoğraflardan oluşan kısa listeyiyse, Stenin Fotoğrafçılık Ödülleri’nin düzenleme komitesi tarafından eylül ayında, http://stenincontest.ru sitesi üstünden duyurulacak.Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu’nun himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenleniyor. Ödüllerin partnerleri arasında; Sputnik haber ajansı, RT televizyonu, ANA haber ajansı (Güney Afrika Cumhuriyeti) China Daily gazetesi (Çin) ve Al Mayadeen televizyonu (Lübnan) gibi uluslararası basın kuruluşları yer alıyor.
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andrey stenin, andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması, yarışma
andrey stenin, andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması, yarışma

Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri’nin internet oylaması başladı

12:00 03.07.2023 (güncellendi: 12:01 03.07.2023)
© Fotoğraf : Chandan Khanna, StenincontestСнимок "Раскол" индийского фотографа Чандан Ханна, победивший в категории "Главные новости, серии" конкурса имени Стенина
Снимок Раскол индийского фотографа Чандан Ханна, победивший в категории Главные новости, серии конкурса имени Стенина - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© Fotoğraf : Chandan Khanna, Stenincontest
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Donbass’ta 2014’te öldürülen Rus savaş muhabiri Andrey Stenin’nin anısına düzenlenen fotoğraflık ödülleri için internet oylaması başladı.
Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri için internet oylamaları, yarışmanın Rusça (https://stenincontest.ru/winners2023/) ve İngilizce (https://stenincontest.com/winners2023/) internet sitelerinde başladı.
Oylama sırasında, uluslararası jüri ekibi tarafından yarışmaya gönderilen fotoğraflar arasından seçilmiş çalışmalardan birine oylarını verebilecek.
Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 31 Haziran gecesi 23.59’da başlayan oylamada bir fotoğraf ya da fotoğraf serisi seçilebilecek.
Oylamaya katılmak içinse sadece yarışmasının sitesine girip seçilen fotoğrafın yanındaki butona basmak gerekiyor.
İnternet oylamasının sonuçları ağustos başında ilan edilecek ve internette en beğenilen fotoğrafın sahibi bir sertifika alacak.
Ödüle aday fotoğraflardan oluşan kısa listeyiyse, Stenin Fotoğrafçılık Ödülleri’nin düzenleme komitesi tarafından eylül ayında, http://stenincontest.ru sitesi üstünden duyurulacak.
Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu’nun himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenleniyor. Ödüllerin partnerleri arasında; Sputnik haber ajansı, RT televizyonu, ANA haber ajansı (Güney Afrika Cumhuriyeti) China Daily gazetesi (Çin) ve Al Mayadeen televizyonu (Lübnan) gibi uluslararası basın kuruluşları yer alıyor.
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