Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:15
45 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:43
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230703/tursab-sac-ekimi-icin-gelenlerin-yuzde-20-artmasini-bekleniyor-1073109951.html
TÜRSAB: Saç ekimi için gelenlerin yüzde 20 artmasını bekleniyor
TÜRSAB: Saç ekimi için gelenlerin yüzde 20 artmasını bekleniyor
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu yıl saç ekimi için gelenlerin 2022'ye göre yüzde 20 civarında artmasını bekliyoruz"... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T12:59+0300
2023-07-03T13:00+0300
yaşam
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
saç ekimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/09/1043187388_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_bf8dfc3d710857377b410a7fb1ed1131.jpg
Bu yıl yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini aktaran Bağlıkaya, “Ocak-Mart 2023’te ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 474 bin 114’e yükseldi. Sağlık turizmindeki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz” dedi.Bağlıkaya, şunları kaydetti:Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında çift haneli rakamlarla büyüdüğünü belirterek, “2023 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,8 milyonun üzerinde sağlık turisti almayı bekliyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde sağlık turizminden elde edilen gelir, 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 453 milyon 714 dolar oldu” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/09/1043187388_0:0:749:562_1920x0_80_0_0_09bb46719ca43ff4b4b3e8df467f2652.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), saç ekimi
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), saç ekimi

TÜRSAB: Saç ekimi için gelenlerin yüzde 20 artmasını bekleniyor

12:59 03.07.2023 (güncellendi: 13:00 03.07.2023)
© AASaç ekimi
Saç ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu yıl saç ekimi için gelenlerin 2022'ye göre yüzde 20 civarında artmasını bekliyoruz" dedi.
Bu yıl yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini aktaran Bağlıkaya, “Ocak-Mart 2023’te ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 474 bin 114’e yükseldi. Sağlık turizmindeki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz” dedi.
Bağlıkaya, şunları kaydetti:
“Sağlık turizmi kapsamında gelen uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşları; kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz oluşturuyor. Bunların dışında saç ekimi, estetik ve güzellik uygulamaları da yoğun şekilde ilgi görüyor. Sağlık turizmi alanında yetkili aracı kuruluş olarak çalışan seyahat acentelerimizden aldığımız bilgiye göre, ülkemizi sağlık amacıyla ziyaret eden misafirlerin önemli bir kısmının saç ekimi için geldiğini ifade edebiliriz. Destinasyon anlamında saç ekimi konusunda en önemli merkez ise İstanbul. Artan talep nedeniyle saç ekimi kapsamında Antalya ve İzmir de çok sayıda sağlık turisti almaya başladı. Bu yıl saç ekimi için gelenlerin 2022’ye göre yüzde 20 civarında artmasını bekliyoruz”
Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında çift haneli rakamlarla büyüdüğünü belirterek, “2023 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,8 milyonun üzerinde sağlık turisti almayı bekliyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde sağlık turizminden elde edilen gelir, 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 453 milyon 714 dolar oldu” diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала