https://sputniknews.com.tr/20230703/turkiyede-bir-gunde-3-kadin-cinayeti-islendi-1073122979.html

Türkiye'de bir günde 3 kadın cinayeti işlendi

Türkiye'de bir günde 3 kadın cinayeti işlendi

Türkiye'de bir günde 3 kadın cinayeti işlendi. 81 yaşındaki Akif Ünal , kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Döndü Ünal'ı, Mersin'de de genç kadın erkek... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T17:29+0300

2023-07-03T17:29+0300

2023-07-03T17:30+0300

türkiye

türkiye

kadın cinayetleri

kadına şiddet

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, önce kendisini aldattığından şüphelendiği eşini öldürdü, ardından intihar etti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 81 yaşındaki Akif Ünal , kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Döndü Ünal'ı (45) Harman Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde silahla öldürdü. Akif Ünal daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Döndü Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Akif Ünal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı Ünal'ın, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.Mahalle sakinlerinden Naime Çoban, olay anında balkonda çamaşır astığını belirterek, "İçeri girmeden 4 el ateş geldi. Baktım kadın yerde yatıyordu. Adam da biraz canlıydı. Kadın hemen öldü." dedi.Ali Ayelan da "Çöp dökmeye gidip geldikten sonra tabanca sesi geldi. Baktım ki kadın yerde yatıyor. 3 defa kadına ateş etti, ondan sonra da kendine ateş etti." ifadesini kullandı.Mersin'de de erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi tarafından darp edilip hastaneye bırakılan kadın yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, kentteki bir mağazada yönetici olarak çalışan Esra Asena Temir (27), 29 Haziran'da Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki evlerinin önüne gelen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa B. ile telefonda tartışmaya başladı.Cinayet zanlısı tutuklandıEvden çıkıp otomobiline binen Temir, yanında oturan Mustafa B. ile bölgeden ayrıldı. Temir'in kullandığı aracı bir süre sonra durduran Mustafa B, kadını darp etti.Baygınlık geçiren Temir'i araçla Toros Devlet Hastanesi'ne götüren şüpheli daha sonra kaçtı.Hastanedeki kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, başından darbe aldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın yoğun bakıma alındı.Temir, yoğun bakımda doktorların müdahalelerine rağmen 30 Haziran'da hayatını kaybetti.Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa B'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Temir'in cenazesinin de Mersin Asri Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.Bahçelievler'de de 2 çocuk annesi Güler Gökgöz sevgilisi Tuncay Erol tarafından evinde çocuklarının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli Tuncay Erol polis ekipleri tarafından Harem Otogarı'nda yakalandı.Kaçmak üzereyken otogarda yakalandıFevzi Çakmak Mahallesinde 1 Temmuz Cumartesi Günü saat 10.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Güler Gökgöz Kurban Bayramı'nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi Tuncay Erol kapıyı çaldı. Gökgöz, Erol'un ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. Erol eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre Güler Gökgöz ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Tuncay Erol yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde Güler Gökgöz'e ateş ederek evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.Ekipler Güler Gökgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Bahçelievler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Tuncay Erol'u yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, aynı gün Erol'u Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Tuncay Erol'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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türkiye, kadın cinayetleri, kadına şiddet