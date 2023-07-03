https://sputniknews.com.tr/20230703/turkiye-spor-yazarlari-derneginde-yangin-1073114059.html
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde yangın
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde yangın
Adana'daki Türkiye Spor Yazarları Derneği şubesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T14:24+0300
2023-07-03T14:24+0300
2023-07-03T14:24+0300
türkiye
adana
yangın
itfaiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073113902_0:378:2730:1914_1920x0_80_0_0_a9a3dce3078402ea27b9ba24a5d86fbb.jpg
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta bulunan tesislerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, tesisin büyük bölümüne yayılan alevlere müdahalede bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/denizlide-250-yolcunun-bulundugu-trende-yangin-vagon-alev-alev-yandi-1073094532.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073113902_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8e5a18b7d06c2ebbb01e940fbaf192b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, yangın, itfaiye
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde yangın
Abone ol
Adana'daki Türkiye Spor Yazarları Derneği şubesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta bulunan tesislerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, tesisin büyük bölümüne yayılan alevlere müdahalede bulunuyor.