https://sputniknews.com.tr/20230703/turkiye-spor-yazarlari-derneginde-yangin-1073114059.html

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde yangın

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde yangın

Adana'daki Türkiye Spor Yazarları Derneği şubesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T14:24+0300

2023-07-03T14:24+0300

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türkiye

adana

yangın

itfaiye

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta bulunan tesislerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, tesisin büyük bölümüne yayılan alevlere müdahalede bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230703/denizlide-250-yolcunun-bulundugu-trende-yangin-vagon-alev-alev-yandi-1073094532.html

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