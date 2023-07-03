https://sputniknews.com.tr/20230703/suudi-arabistan-isvecin-riyad-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1073094851.html
Suudi Arabistan, İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Suudi Arabistan, İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Suudi Arabistan, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesine tepki olarak İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T01:15+0300
2023-07-03T01:15+0300
2023-07-03T01:15+0300
dünya
kuran-ı kerim
suudi arabistan
isveç
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0e/1044028345_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a8e7cf5abdf5b3e91d45c5f221c66dd4.jpg
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan bu utanç verici eylemi kati olarak reddediyor" ifadesine yer verildi.Açıklamada, İsveç hükümetinden "halklar ve devletler arasında bulunması gereken saygıyı baltalayan, hoşgörü ve itidal gibi değerlerle çelişen eylemlerin durdurulması" talep edildi.Suudi Arabistan, 29 Haziran'da, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması eylemini kınamıştı.İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/isvec-basbakanindan-kuran-yakilmasi-olayiyla-ilgili-ilk-yorum-1073030533.html
suudi arabistan
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0e/1044028345_98:0:847:562_1920x0_80_0_0_5b756891d6401ddd40da788c103563f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuran-ı kerim, suudi arabistan, isveç, ortadoğu
kuran-ı kerim, suudi arabistan, isveç, ortadoğu
Suudi Arabistan, İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Abone ol
Suudi Arabistan, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesine tepki olarak İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan bu utanç verici eylemi kati olarak reddediyor" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, İsveç hükümetinden "halklar ve devletler arasında bulunması gereken saygıyı baltalayan, hoşgörü ve itidal gibi değerlerle çelişen eylemlerin durdurulması" talep edildi.
Suudi Arabistan, 29 Haziran'da, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması eylemini kınamıştı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.