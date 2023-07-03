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https://sputniknews.com.tr/20230703/suudi-arabistan-isvecin-riyad-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1073094851.html
Suudi Arabistan, İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı‎
Suudi Arabistan, İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı‎
Suudi Arabistan, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesine tepki olarak İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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kuran-ı kerim
suudi arabistan
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan bu utanç verici eylemi kati olarak reddediyor" ifadesine yer verildi.Açıklamada, İsveç hükümetinden "halklar ve devletler arasında bulunması gereken saygıyı baltalayan, hoşgörü ve itidal gibi değerlerle çelişen eylemlerin durdurulması" talep edildi.Suudi Arabistan, 29 Haziran'da, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması eylemini kınamıştı.İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/isvec-basbakanindan-kuran-yakilmasi-olayiyla-ilgili-ilk-yorum-1073030533.html
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kuran-ı kerim, suudi arabistan, isveç, ortadoğu
kuran-ı kerim, suudi arabistan, isveç, ortadoğu

Suudi Arabistan, İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı‎

01:15 03.07.2023
© AASuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
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Suudi Arabistan, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesine tepki olarak İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan bu utanç verici eylemi kati olarak reddediyor" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, İsveç hükümetinden "halklar ve devletler arasında bulunması gereken saygıyı baltalayan, hoşgörü ve itidal gibi değerlerle çelişen eylemlerin durdurulması" talep edildi.
Suudi Arabistan, 29 Haziran'da, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması eylemini kınamıştı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
İsveç- Irak- Kuran yakma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
DÜNYA
İsveç Başbakanı'ndan Kuran yakılması olayıyla ilgili ilk yorum
30 Haziran , 13:40
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