https://sputniknews.com.tr/20230703/suudi-arabistan-isvecin-riyad-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1073094851.html

Suudi Arabistan, İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı‎

Suudi Arabistan, İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı‎

Suudi Arabistan, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesine tepki olarak İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T01:15+0300

2023-07-03T01:15+0300

2023-07-03T01:15+0300

dünya

kuran-ı kerim

suudi arabistan

isveç

ortadoğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0e/1044028345_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a8e7cf5abdf5b3e91d45c5f221c66dd4.jpg

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan bu utanç verici eylemi kati olarak reddediyor" ifadesine yer verildi.Açıklamada, İsveç hükümetinden "halklar ve devletler arasında bulunması gereken saygıyı baltalayan, hoşgörü ve itidal gibi değerlerle çelişen eylemlerin durdurulması" talep edildi.Suudi Arabistan, 29 Haziran'da, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması eylemini kınamıştı.İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230630/isvec-basbakanindan-kuran-yakilmasi-olayiyla-ilgili-ilk-yorum-1073030533.html

suudi arabistan

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuran-ı kerim, suudi arabistan, isveç, ortadoğu