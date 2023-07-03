Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
47 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Fransa’da ne oluyor?
17:04
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230703/suudi-arabistan-ekibi-al-ittifakta-steven-gerrard-donemi-1073133397.html
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, teknik direktörlük görevine İngiliz Steven Gerrard'ın getirildiğini açıkladı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T23:07+0300
2023-07-03T23:07+0300
spor
al-ittifak
suudi arabistan
steven gerrard
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073133209_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_20be44e820921b75167ad76175ae9840.jpg
Kulüpten yapılan açıklamada, Gerrard ile 2 sezonluk anlaşma imzalandığı ifade edildi.İmza töreninin, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.Gerrard'ın çalıştıracağı Al-Ittifak'ta milli futbolcu Berat Özdemir de forma giyiyor.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073133209_215:0:1115:675_1920x0_80_0_0_a5c863d9a2659e4fc7f9b033d85e5f2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
al-ittifak, suudi arabistan, steven gerrard
al-ittifak, suudi arabistan, steven gerrard

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi

23:07 03.07.2023
© AASteven Gerrard
Steven Gerrard - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, teknik direktörlük görevine İngiliz Steven Gerrard'ın getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gerrard ile 2 sezonluk anlaşma imzalandığı ifade edildi.
İmza töreninin, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.
Gerrard'ın çalıştıracağı Al-Ittifak'ta milli futbolcu Berat Özdemir de forma giyiyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала