https://sputniknews.com.tr/20230703/suudi-arabistan-ekibi-al-ittifakta-steven-gerrard-donemi-1073133397.html
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, teknik direktörlük görevine İngiliz Steven Gerrard'ın getirildiğini açıkladı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T23:07+0300
2023-07-03T23:07+0300
2023-07-03T23:07+0300
spor
al-ittifak
suudi arabistan
steven gerrard
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Kulüpten yapılan açıklamada, Gerrard ile 2 sezonluk anlaşma imzalandığı ifade edildi.İmza töreninin, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.Gerrard'ın çalıştıracağı Al-Ittifak'ta milli futbolcu Berat Özdemir de forma giyiyor.
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al-ittifak, suudi arabistan, steven gerrard
al-ittifak, suudi arabistan, steven gerrard
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, teknik direktörlük görevine İngiliz Steven Gerrard'ın getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gerrard ile 2 sezonluk anlaşma imzalandığı ifade edildi.
İmza töreninin, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.
Gerrard'ın çalıştıracağı Al-Ittifak'ta milli futbolcu Berat Özdemir de forma giyiyor.