https://sputniknews.com.tr/20230703/suudi-arabistan-ekibi-al-ittifakta-steven-gerrard-donemi-1073133397.html

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, teknik direktörlük görevine İngiliz Steven Gerrard'ın getirildiğini açıkladı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

al-ittifak

suudi arabistan

steven gerrard

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Kulüpten yapılan açıklamada, Gerrard ile 2 sezonluk anlaşma imzalandığı ifade edildi.İmza töreninin, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.Gerrard'ın çalıştıracağı Al-Ittifak'ta milli futbolcu Berat Özdemir de forma giyiyor.

suudi arabistan

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al-ittifak, suudi arabistan, steven gerrard