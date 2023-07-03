https://sputniknews.com.tr/20230703/sultangazideki-kent-ormaninda-cikan-yangin-sonduruldu-1073124913.html
Sultangazi'deki kent ormanında çıkan yangın söndürüldü
Sultangazi'deki kent ormanında çıkan yangın söndürüldü
Sultangazi'deki Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın helikopter destekli müdahaleyle söndürüldü. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T17:50+0300
2023-07-03T17:50+0300
2023-07-03T17:50+0300
yaşam
orman yangını
istanbul
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AA'nın haberine göre, ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.Yangına müdahale eden ekiplere, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.Yangın ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangından 3 dönümlük alan etkilenirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.Yangın nedeniyle Kent Ormanı'na girişler yasaklandı.
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orman yangını, istanbul
Sultangazi'deki kent ormanında çıkan yangın söndürüldü
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Sultangazi'deki Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın helikopter destekli müdahaleyle söndürüldü.
AA'nın haberine göre, ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekiplere, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.
Yangın ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangından 3 dönümlük alan etkilenirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle Kent Ormanı'na girişler yasaklandı.