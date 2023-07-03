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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/soygudan-wagner-isyanina-dair-ilk-aciklama-ordunun-yeminine-sadik-kalmasi-sayesinde-basarisiz-oldu-1073116044.html
Şoygu'dan Wagner isyanına dair ilk açıklama: Ordunun yeminine sadık kalması sayesinde başarısız oldu
Şoygu'dan Wagner isyanına dair ilk açıklama: Ordunun yeminine sadık kalması sayesinde başarısız oldu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri şirket Wagner’in ayaklanmasına ilişkin, “Bu planlar her şeyden önce Rusya ordusu personelinin yeminlerine ve... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T15:01+0300
2023-07-03T15:01+0300
ukrayna krizi
şoygu
sergey şoygu
wagner grubu
yevgeniy prigojin
yevgeniy viktoroviç prigojin
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Wagner güçlerinin 24 Haziran’da gerçekleştirdikleri ayaklanmayı, ‘Rusya’daki durumu istikrarsızlaştırma girişimi' olarak niteledi ve “Bu planlar her şeyden önce Rusya ordusu personelinin yeminlerine ve askeri görevlerine sadık kalmış olmaları sayesinde başarısız oldu” dedi.Şoygu ayrıca, Wagner’cilerin ayaklanmasının, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonda yer alan düzenli ordu birliklerinin eylemleri üstünde bir etkisi olmadığını kaydetti. Rusya Savunma Bakanı, “Askerlerimiz cesaretle ve özveriyle kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye devam ettiler” ifadelerini kullandı.Bunlar, son bulması üstünden bir hafta geçen Wagner ayaklanmasıyla ilgili, Şoygu’nun ilk açıklaması oldu.‘Ukrayna hükümeti, kayıplarına aldırış etmeden orduya saldırı emri veriyor’Bununla beraber Şoygu, aylardır üstünde çalıştığı karşı saldırı planlarını gerçekleştiren Ukrayna’ya ilişkin de, ‘Ukrayna hükümetinin verilen kayıplara aldırış etmeden Ukrayna ordusuna saldırma emri vermeyi sürdürdüğünü’ söyledi.Rusya Savunma Bakanı, ‘Ukrayna ordusunun savaş alanında başarılı olmamasını, Rusya’nın denetimindeki bölgelerdeki sivil nüfusa saldırı gerçekleştirerek telafi etmeye çalıştığını’ belirtti.Wagner güçleri 23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu olay, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşandı. Bu arada hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanlamış durumda.Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun Cumartesi boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a taşınmayı kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.
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şoygu, sergey şoygu, wagner grubu, yevgeniy prigojin, yevgeniy viktoroviç prigojin

Şoygu'dan Wagner isyanına dair ilk açıklama: Ordunun yeminine sadık kalması sayesinde başarısız oldu

15:01 03.07.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri şirket Wagner’in ayaklanmasına ilişkin, “Bu planlar her şeyden önce Rusya ordusu personelinin yeminlerine ve askeri görevlerine sadık kalmış olmaları sayesinde başarısız oldu” değerlendirmesini yaptı. Bu, Şoygu’nun, Wagner ayaklanmasına ilişkin kamuoyu önünde yaptığı ilk açıklama.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Wagner güçlerinin 24 Haziran’da gerçekleştirdikleri ayaklanmayı, ‘Rusya’daki durumu istikrarsızlaştırma girişimi' olarak niteledi ve “Bu planlar her şeyden önce Rusya ordusu personelinin yeminlerine ve askeri görevlerine sadık kalmış olmaları sayesinde başarısız oldu” dedi.
Şoygu ayrıca, Wagner’cilerin ayaklanmasının, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonda yer alan düzenli ordu birliklerinin eylemleri üstünde bir etkisi olmadığını kaydetti. Rusya Savunma Bakanı, “Askerlerimiz cesaretle ve özveriyle kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye devam ettiler” ifadelerini kullandı.
Bunlar, son bulması üstünden bir hafta geçen Wagner ayaklanmasıyla ilgili, Şoygu’nun ilk açıklaması oldu.

‘Ukrayna hükümeti, kayıplarına aldırış etmeden orduya saldırı emri veriyor’

Bununla beraber Şoygu, aylardır üstünde çalıştığı karşı saldırı planlarını gerçekleştiren Ukrayna’ya ilişkin de, ‘Ukrayna hükümetinin verilen kayıplara aldırış etmeden Ukrayna ordusuna saldırma emri vermeyi sürdürdüğünü’ söyledi.
Rusya Savunma Bakanı, ‘Ukrayna ordusunun savaş alanında başarılı olmamasını, Rusya’nın denetimindeki bölgelerdeki sivil nüfusa saldırı gerçekleştirerek telafi etmeye çalıştığını’ belirtti.
Wagner güçleri 23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu olay, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşandı. Bu arada hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanlamış durumda.
Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun Cumartesi boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a taşınmayı kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.
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