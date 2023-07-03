https://sputniknews.com.tr/20230703/rus-disisleri-bakani-lavrov-ve-suriyeli-mevkidasi-mikdad-suriyedeki-durumu-gorustu-1073134004.html
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Suriyeli mevkidaşı Mikdad, Suriye’deki durumu görüştü
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Suriyeli mevkidaşı Mikdad, Suriye’deki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye’deki durumun yanı sıra, iki ülkenin... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T23:19+0300
2023-07-03T23:19+0300
2023-07-03T23:19+0300
dünya
rusya
suriye
faysal mikdad
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın bugün telefonla Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un aradığı bildirildi.Açıklamada, “Dışişleri bakanları, bölgesel gündemin güncel konuları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Suriye’nin içinde ve etrafındaki durum ayrıntılarıyla değerlendirildi. BM platformundaki ortak koordinasyonla ilgili konulara yoğunlaşıldı” ifadelerine yer verildi.Lavrov’un geçen mayıs ayında alınan, Suriye’nin Arap Birliği’ndeki haklarını geri verme kararının çok önemli olduğunu kaydederek bu olayın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki süreçler üzerinde olumlu etkiye sahip olacağını söyledi.Mikdad da Suriye yönetimi olarak Rusya’nın Ukrayna’da uyguladığı özel askeri harekata destek verdiklerini doğruladı.
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rusya, suriye, faysal mikdad, sergey lavrov
rusya, suriye, faysal mikdad, sergey lavrov
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Suriyeli mevkidaşı Mikdad, Suriye’deki durumu görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye’deki durumun yanı sıra, iki ülkenin Birleşmiş Milletler’deki (BM) koordinasyonun ele alındığı açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın bugün telefonla Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un aradığı bildirildi.
Açıklamada, “Dışişleri bakanları, bölgesel gündemin güncel konuları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Suriye’nin içinde ve etrafındaki durum ayrıntılarıyla değerlendirildi. BM platformundaki ortak koordinasyonla ilgili konulara yoğunlaşıldı” ifadelerine yer verildi.
Lavrov’un geçen mayıs ayında alınan, Suriye’nin Arap Birliği’ndeki haklarını geri verme kararının çok önemli olduğunu kaydederek bu olayın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki süreçler üzerinde olumlu etkiye sahip olacağını söyledi.
Mikdad da Suriye yönetimi olarak Rusya’nın Ukrayna’da uyguladığı özel askeri harekata destek verdiklerini doğruladı.