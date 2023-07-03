https://sputniknews.com.tr/20230703/rus-disisleri-bakani-lavrov-ve-suriyeli-mevkidasi-mikdad-suriyedeki-durumu-gorustu-1073134004.html

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Suriyeli mevkidaşı Mikdad, Suriye’deki durumu görüştü

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Suriyeli mevkidaşı Mikdad, Suriye’deki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye’deki durumun yanı sıra, iki ülkenin... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T23:19+0300

2023-07-03T23:19+0300

2023-07-03T23:19+0300

dünya

rusya

suriye

faysal mikdad

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın bugün telefonla Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un aradığı bildirildi.Açıklamada, “Dışişleri bakanları, bölgesel gündemin güncel konuları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Suriye’nin içinde ve etrafındaki durum ayrıntılarıyla değerlendirildi. BM platformundaki ortak koordinasyonla ilgili konulara yoğunlaşıldı” ifadelerine yer verildi.Lavrov’un geçen mayıs ayında alınan, Suriye’nin Arap Birliği’ndeki haklarını geri verme kararının çok önemli olduğunu kaydederek bu olayın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki süreçler üzerinde olumlu etkiye sahip olacağını söyledi.Mikdad da Suriye yönetimi olarak Rusya’nın Ukrayna’da uyguladığı özel askeri harekata destek verdiklerini doğruladı.

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rusya, suriye, faysal mikdad, sergey lavrov