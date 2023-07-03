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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230703/peskov-ab-rus-bankasinin-yan-kurulusunu-swifte-baglamak-istiyor-haberlerini-degerlendirdi-1073115275.html
Peskov 'AB, Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT'e bağlamak istiyor' haberlerini değerlendirdi
Peskov 'AB, Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT'e bağlamak istiyor' haberlerini değerlendirdi
İngiliz basınına göre AB, Rus tarım bankasına küresel piyasaya yeniden bağlanmak üzere alt şirket kurması teklifi götürmeyi değerlendiriyor. Bunları... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T15:01+0300
2023-07-03T16:03+0300
ekonomi
dmitriy peskov
rusya
kremlin
tahıl anlaşması
ab
swift
rosselhoz
gennady gatilov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Financial Times’ın, AB'nin SWIFT'e bağlamak için Rosselhozbank'ın (Rus devlet tarım bankası) bir yan kuruluşunu kurma önerisini değerlendirdiği şeklindeki haberi sorulan Peskov, Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili taleplerinin yerine getirilmesi için hâlâ zaman olduğunu, ancak bununla ilgili pek fazla umut olmadığını ifade etti.“Şimdilik anlaşmanın Rus tarafını ilgilendiren kısmının yerine getirildiğine dair söyleyecek bir şeyimiz yok” diyen Peskov, geçici olarak uzatılan ‘sürenin dolmasına hala belli bir zaman olduğunu, fakat bununla ilgili pek fazla umut olmadığını’ sözlerine ekledi.Rus diplomat Gatilov: Tahıl anlaşması insani projeden ticari projeye dönüştüRusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov ise İzvestiya gazetesine verdiği demeçte tahıl anlaşmasının insani proje olmaktan çıkarak ticari bir projeye dönüştüğünü söyledi.“İlk başta insani bir girişim olarak konumlanan Karadeniz Tahıl Girişimi, uzun süredir ticari bir projeye dönüşmüş durumdadır” diyen Gatilov, anlaşmanın artık AB ülkeleri dahil olmak üzere gelir seviyesinin yüksek olduğu ülkelere gıda göndermek için kullanıldığını sözlerine ekledi.Rus diplomat, bununla birlikte ihtiyacı olan ülkelere insani yüklerin, toplam miktarı yüzde üçünü bile aşmayan çok küçük bir payının gittiğini, Ukrayna’nın ise gemilerin geçişi için oluşturulan koridorları insansız deniz araçları ile Rus ordusuna saldırılar için kullandığını sözlerine ekledi.‘Türkiye'nin, ihtiyacı olan ülkeler için Rus tahılını işleme fikri hayata geçirilebilir'Bu arada, tahıl anlaşması ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden bir kaynak, Sputnik’e demecinde Türkiye'nin Rus tahılını ihtiyacı olan ülkelere gönderilmek üzere ücretsiz olarak işleme girişiminin, Moskova'dan gelen son açıklamalar ışığında somut bir nitelik kazanabileceğini söyledi.Kaynak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un tahıl anlaşmasının feshedilmesi durumunda Moskova'nın en fakir ülkelere masrafları kendisi karşılayacak şekilde aynı ya da daha büyük miktarda tahıl tedarikini ücretsiz olarak sağlayacağı yönündeki sözlerine atıfla, “Evet bu açıklamayı biliyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında Rus tahılını ihtiyacı olan ülkelere ulaştırmak üzere un haline getirmek için inisiyatif almıştı” diyerek, bu girişimin hayata geçirileceği olasılığını dışlamadı.‘Ankara ile Moskova arasında tahıl anlaşması müzakereleri 18 Temmuz'dan önce gerçekleşebilir’Ankara ile Moskova arasında tahıl anlaşması ile ilgili müzakerelerin 18 Temmuz'dan önce gerçekleşebileceğini de söyleyen kaynak, ilgili soruya şu yanıtı verdi:“Evet, bu açıklamaları biliyoruz, durumu takip ediyoruz ve Rus tarafının dile getirdiği sorunları anlayışla karşılıyoruz. Arabulucular olarak Batılı ortaklar da dahil olmak üzere tüm taraflarla müzakereleri sürdürüyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi’nin mevcut süresi sona ermeden önce Ankara ve Moskova'nın, en üst düzeyde dahil olacak şekilde çeşitli düzeylerde görüşmeler yapacağını dışlamıyorum.”
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dmitriy peskov, rusya, kremlin, tahıl anlaşması, ab, swift, rosselhoz, gennady gatilov
dmitriy peskov, rusya, kremlin, tahıl anlaşması, ab, swift, rosselhoz, gennady gatilov

Peskov 'AB, Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT'e bağlamak istiyor' haberlerini değerlendirdi

15:01 03.07.2023 (güncellendi: 16:03 03.07.2023)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Multimedya arşivine gidin
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İngiliz basınına göre AB, Rus tarım bankasına küresel piyasaya yeniden bağlanmak üzere alt şirket kurması teklifi götürmeyi değerlendiriyor. Bunları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili taleplerinin yerine getirilmesi için hâlâ zaman olduğunu, ancak bununla ilgili pek fazla umut olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Financial Times’ın, AB'nin SWIFT'e bağlamak için Rosselhozbank'ın (Rus devlet tarım bankası) bir yan kuruluşunu kurma önerisini değerlendirdiği şeklindeki haberi sorulan Peskov, Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili taleplerinin yerine getirilmesi için hâlâ zaman olduğunu, ancak bununla ilgili pek fazla umut olmadığını ifade etti.
“Şimdilik anlaşmanın Rus tarafını ilgilendiren kısmının yerine getirildiğine dair söyleyecek bir şeyimiz yok” diyen Peskov, geçici olarak uzatılan ‘sürenin dolmasına hala belli bir zaman olduğunu, fakat bununla ilgili pek fazla umut olmadığını’ sözlerine ekledi.

Rus diplomat Gatilov: Tahıl anlaşması insani projeden ticari projeye dönüştü

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov ise İzvestiya gazetesine verdiği demeçte tahıl anlaşmasının insani proje olmaktan çıkarak ticari bir projeye dönüştüğünü söyledi.
“İlk başta insani bir girişim olarak konumlanan Karadeniz Tahıl Girişimi, uzun süredir ticari bir projeye dönüşmüş durumdadır” diyen Gatilov, anlaşmanın artık AB ülkeleri dahil olmak üzere gelir seviyesinin yüksek olduğu ülkelere gıda göndermek için kullanıldığını sözlerine ekledi.
Rus diplomat, bununla birlikte ihtiyacı olan ülkelere insani yüklerin, toplam miktarı yüzde üçünü bile aşmayan çok küçük bir payının gittiğini, Ukrayna’nın ise gemilerin geçişi için oluşturulan koridorları insansız deniz araçları ile Rus ordusuna saldırılar için kullandığını sözlerine ekledi.

‘Türkiye'nin, ihtiyacı olan ülkeler için Rus tahılını işleme fikri hayata geçirilebilir'

Bu arada, tahıl anlaşması ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden bir kaynak, Sputnik’e demecinde Türkiye'nin Rus tahılını ihtiyacı olan ülkelere gönderilmek üzere ücretsiz olarak işleme girişiminin, Moskova'dan gelen son açıklamalar ışığında somut bir nitelik kazanabileceğini söyledi.
Kaynak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un tahıl anlaşmasının feshedilmesi durumunda Moskova'nın en fakir ülkelere masrafları kendisi karşılayacak şekilde aynı ya da daha büyük miktarda tahıl tedarikini ücretsiz olarak sağlayacağı yönündeki sözlerine atıfla, “Evet bu açıklamayı biliyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında Rus tahılını ihtiyacı olan ülkelere ulaştırmak üzere un haline getirmek için inisiyatif almıştı” diyerek, bu girişimin hayata geçirileceği olasılığını dışlamadı.

‘Ankara ile Moskova arasında tahıl anlaşması müzakereleri 18 Temmuz'dan önce gerçekleşebilir’

Ankara ile Moskova arasında tahıl anlaşması ile ilgili müzakerelerin 18 Temmuz'dan önce gerçekleşebileceğini de söyleyen kaynak, ilgili soruya şu yanıtı verdi:
“Evet, bu açıklamaları biliyoruz, durumu takip ediyoruz ve Rus tarafının dile getirdiği sorunları anlayışla karşılıyoruz. Arabulucular olarak Batılı ortaklar da dahil olmak üzere tüm taraflarla müzakereleri sürdürüyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi’nin mevcut süresi sona ermeden önce Ankara ve Moskova'nın, en üst düzeyde dahil olacak şekilde çeşitli düzeylerde görüşmeler yapacağını dışlamıyorum.”
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