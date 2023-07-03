Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
47 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Fransa’da ne oluyor?
17:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230703/pence-biden-hukumetini-afganistanda-felakete-yol-acmakla-sucladi-1073124997.html
Pence, Biden hükümetini 'Afganistan’da felakete yol açmakla' suçladı
Pence, Biden hükümetini 'Afganistan’da felakete yol açmakla' suçladı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Joe Biden hükümetini, Taliban’ın Mezar-ı Şerif şehrine girişine karşın 'hiçbir şey yapmamak' ve 'felakete yol açmakla'... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T17:50+0300
2023-07-03T17:50+0300
dünya
mike pence
donald trump
joe biden
afganistan
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/06/1056154101_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_93bd574594ff5823b2a9ba3e726a262a.jpg
CBS televizyonunda Margaret Brennan'ın programına konuk olan Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin yayımladığı raporda, Biden ve Donald Trump yönetiminin sorumluluklarını incelediği raporu değerlendirdi.Pence, Trump'ın ABD Başkanlığı döneminde, Taliban liderine "Afgan hükümetiyle işbirliği yapacaksınız. Teröristlere sığınak olmayacaksınız ve hiçbir Amerikan askerine zarar vermeyeceksiniz" dediğini ve bu süreçte hiçbir Amerikan askerinin ölmediğini aktararak, Kabil Havaalanında 13 ABD askerinin ölmesinin sorumlusunun o dönem ülkenin başında bulunan Biden olduğunu söyledi.Biden hükümetini, Taliban’ın Mezar-ı Şerif şehrine girişine karşın hiçbir şey yapmamakla suçlayan Pence, hükümet hakkında "Afganistan felaketini başlattı ve 20 yıllık çatışmanın hüzünle sonuçlanmasına sebep oldu" ifadesini kullandı.Pence, terörle mücadele için Biden hükümetinin aksine birkaç bin Amerikan askerini Afganistan’da tutmanın ihtiyatlı olacağını ve Trump hükümetinin bu durumu tercih edeceğine inandığını vurguladı.ABD Dışişleri Bakanlığının ilgili raporuBakanlığın, söz konusu raporunda, ABD'de Donald Trump ve Joe Biden yönetimlerinin, Afganistan'dan çekilme sürecindeki hazırlıklarının yetersiz olduğu ve bunun Afganistan yönetimi ve ABD ile işbirliği yapan Afganlar için ciddi sonuçlar doğurduğu kaydedilmişti.Raporda, Trump hükümeti olası senaryoları dikkate almamak, plansızlık ve risk altındaki Afganlara yardım etmek için çaba sarf etmemekle eleştirilirken, Biden hükümetinin Afganistan’dan çekilen askeri birliklerin koordinasyonundan kimin sorumlu olduğunu bilmediği belirtilmişti.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/06/1056154101_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_100ce337d9010b7db058632294d8133d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mike pence, donald trump, joe biden, afganistan, abd
mike pence, donald trump, joe biden, afganistan, abd

Pence, Biden hükümetini 'Afganistan’da felakete yol açmakla' suçladı

17:50 03.07.2023
© AP Photo / Meg KinnardMike Pence
Mike Pence - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Meg Kinnard
Abone olTelegram
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Joe Biden hükümetini, Taliban’ın Mezar-ı Şerif şehrine girişine karşın 'hiçbir şey yapmamak' ve 'felakete yol açmakla' suçladı.
CBS televizyonunda Margaret Brennan'ın programına konuk olan Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin yayımladığı raporda, Biden ve Donald Trump yönetiminin sorumluluklarını incelediği raporu değerlendirdi.
Pence, Trump'ın ABD Başkanlığı döneminde, Taliban liderine "Afgan hükümetiyle işbirliği yapacaksınız. Teröristlere sığınak olmayacaksınız ve hiçbir Amerikan askerine zarar vermeyeceksiniz" dediğini ve bu süreçte hiçbir Amerikan askerinin ölmediğini aktararak, Kabil Havaalanında 13 ABD askerinin ölmesinin sorumlusunun o dönem ülkenin başında bulunan Biden olduğunu söyledi.
Biden hükümetini, Taliban’ın Mezar-ı Şerif şehrine girişine karşın hiçbir şey yapmamakla suçlayan Pence, hükümet hakkında "Afganistan felaketini başlattı ve 20 yıllık çatışmanın hüzünle sonuçlanmasına sebep oldu" ifadesini kullandı.
Pence, terörle mücadele için Biden hükümetinin aksine birkaç bin Amerikan askerini Afganistan’da tutmanın ihtiyatlı olacağını ve Trump hükümetinin bu durumu tercih edeceğine inandığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının ilgili raporu

Bakanlığın, söz konusu raporunda, ABD'de Donald Trump ve Joe Biden yönetimlerinin, Afganistan'dan çekilme sürecindeki hazırlıklarının yetersiz olduğu ve bunun Afganistan yönetimi ve ABD ile işbirliği yapan Afganlar için ciddi sonuçlar doğurduğu kaydedilmişti.
Raporda, Trump hükümeti olası senaryoları dikkate almamak, plansızlık ve risk altındaki Afganlara yardım etmek için çaba sarf etmemekle eleştirilirken, Biden hükümetinin Afganistan’dan çekilen askeri birliklerin koordinasyonundan kimin sorumlu olduğunu bilmediği belirtilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала