https://sputniknews.com.tr/20230703/papa-francis-ifade-ozgurlugu-baskalarina-hakaret-etmek-icin-bir-bahane-olarak-kullanilmali-1073099487.html

Papa Francis: 'İfade özgürlüğü, başkalarına hakaret etmek için bir bahane olarak kullanılmalı'

Papa Francis: 'İfade özgürlüğü, başkalarına hakaret etmek için bir bahane olarak kullanılmalı'

Papa Francis, Kuran yakma eylemleriyle ilgili olarak "İfade özgürlüğü, hiçbir zaman başkalarına hakaret etmek için bir bahane olarak kullanılmalı"... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T09:55+0300

2023-07-03T09:55+0300

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papa francis

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kuran

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Papa Francis, Kuran yakma olayları hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.Pazartesi günü BAE merkezli al-Ittihad gazetesine verdiği röportajda Kuran'ın yakılmasına izin verilmesinin kendisini kızdırdığını ve bu durumu kınadığını söyledi. "Kutsal kabul edilen herhangi bir kitaba, inananlara saygı gösterilmesi için saygı gösterilmeli" diyen Papa Francis “Bu eylemlere kızıyorum ve tiksiniyorum” ifadelerini kullandı. Papa ayrıca, "İfade özgürlüğü, hiçbir zaman başkalarına hakaret etmek için bir bahane olarak kullanılmalı. Misyonumuz, dini duyguyu işbirliğine, kardeşliğe ve somut iyilik eylemlerine dönüştürmektir" dedi.Geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişinin Kuran'ı yırtıp yakması birçok ülkenin sert tepkisine yol açtı.İsveç polisi son zamanlarda Kuran karşıtı gösteriler için yapılan birkaç başvuruyu reddederken, mahkemeler bu kararları ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle bozmuştu.

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