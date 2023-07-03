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https://sputniknews.com.tr/20230703/papa-francis-ifade-ozgurlugu-baskalarina-hakaret-etmek-icin-bir-bahane-olarak-kullanilmali-1073099487.html
Papa Francis: 'İfade özgürlüğü, başkalarına hakaret etmek için bir bahane olarak kullanılmalı'
Papa Francis: 'İfade özgürlüğü, başkalarına hakaret etmek için bir bahane olarak kullanılmalı'
Papa Francis, Kuran yakma eylemleriyle ilgili olarak "İfade özgürlüğü, hiçbir zaman başkalarına hakaret etmek için bir bahane olarak kullanılmalı"... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
papa francis
isveç
kuran
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Papa Francis, Kuran yakma olayları hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.Pazartesi günü BAE merkezli al-Ittihad gazetesine verdiği röportajda Kuran'ın yakılmasına izin verilmesinin kendisini kızdırdığını ve bu durumu kınadığını söyledi. "Kutsal kabul edilen herhangi bir kitaba, inananlara saygı gösterilmesi için saygı gösterilmeli" diyen Papa Francis “Bu eylemlere kızıyorum ve tiksiniyorum” ifadelerini kullandı. Papa ayrıca, "İfade özgürlüğü, hiçbir zaman başkalarına hakaret etmek için bir bahane olarak kullanılmalı. Misyonumuz, dini duyguyu işbirliğine, kardeşliğe ve somut iyilik eylemlerine dönüştürmektir" dedi.Geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişinin Kuran'ı yırtıp yakması birçok ülkenin sert tepkisine yol açtı.İsveç polisi son zamanlarda Kuran karşıtı gösteriler için yapılan birkaç başvuruyu reddederken, mahkemeler bu kararları ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle bozmuştu.
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papa francis, isveç, kuran
papa francis, isveç, kuran

Papa Francis: 'İfade özgürlüğü, başkalarına hakaret etmek için bir bahane olarak kullanılmalı'

09:55 03.07.2023 (güncellendi: 09:56 03.07.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Papa Francis, Kuran yakma eylemleriyle ilgili olarak "İfade özgürlüğü, hiçbir zaman başkalarına hakaret etmek için bir bahane olarak kullanılmalı" açıklamasında bulundu.
Papa Francis, Kuran yakma olayları hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.
Pazartesi günü BAE merkezli al-Ittihad gazetesine verdiği röportajda Kuran'ın yakılmasına izin verilmesinin kendisini kızdırdığını ve bu durumu kınadığını söyledi.
"Kutsal kabul edilen herhangi bir kitaba, inananlara saygı gösterilmesi için saygı gösterilmeli" diyen Papa Francis “Bu eylemlere kızıyorum ve tiksiniyorum” ifadelerini kullandı.
Papa ayrıca, "İfade özgürlüğü, hiçbir zaman başkalarına hakaret etmek için bir bahane olarak kullanılmalı. Misyonumuz, dini duyguyu işbirliğine, kardeşliğe ve somut iyilik eylemlerine dönüştürmektir" dedi.
Geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişinin Kuran'ı yırtıp yakması birçok ülkenin sert tepkisine yol açtı.
İsveç polisi son zamanlarda Kuran karşıtı gösteriler için yapılan birkaç başvuruyu reddederken, mahkemeler bu kararları ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle bozmuştu.
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