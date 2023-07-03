https://sputniknews.com.tr/20230703/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-cok-sayida-bolge-icin-alarm-1073096539.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok sayıda bölge için alarm

Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok sayıda bölge için alarm

Meteoroloji, 3 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T06:17+0300

2023-07-03T06:17+0300

2023-07-03T06:17+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul hava durumu

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Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 31°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 33°CParçalı bulutluTEKİRDAĞ °C, 28°CParçalı bulutluEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 32°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 37°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 33°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 32°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Çankırı çevrelerinin öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 35°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 27°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 28°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 35°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 30°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 27°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 28°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230630/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-saat-verildi-1073016460.html

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