https://sputniknews.com.tr/20230703/medvedev-gunumuz-dunyayi-kuba-fuze-krizi-ile-karsilastirdi-1073125345.html

Medvedev, günümüz dünyayı Küba Füze Krizi ile karşılaştırdı

Medvedev, günümüz dünyayı Küba Füze Krizi ile karşılaştırdı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, dünyanın farklı yerlerinde geleceği anlama konusunda oluşan tektonik fayın daha da büyüyebileceğini... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T17:59+0300

2023-07-03T17:59+0300

2023-07-03T17:59+0300

yaşam

dmitriy medvedev

rusya

küba krizi

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Medvedev, Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı yazıda, “Dünyanın farklı yerlerinde geleceği anlama konusunda oluşan tektonik fay daha da büyüyecek. Şunu anlamak için kahin olmaya gerek yok: çatışma aşaması çok uzun sürecek. Çatışma onlarca yıl sürecek” ifadesini kullandı.Dünyanın nükleer kıyametle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Medvedev, bunun en az iki sebebi olduğunu belirterek, “Dünya, Küba Füze Krizi’nden çok daha kötü bir çatışma içinde, zira rakiplerimiz gerçekten de dünyanın en büyük nükleer gücü olan Rusya’yı yenmeye karar verdi. Onlar şüphesiz tam salak, ama bu tam da dediğim gibi” diye yazdı.Medvedev, ikinci sebep olarak daha önce “kimin ve nerde olduğu malum” nükleer silah kullanması olduğunu belirterek, “Hiçbir tabu yok” diye ekledi.

rusya

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dmitriy medvedev, rusya, küba krizi